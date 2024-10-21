濟州島酒吧「灌醉中國客」毆打囚5小時　搶手機刷走600萬韓元酒錢

▲濟州島酒吧「灌醉獨行中國客」並毆打囚禁，盜刷600萬韓元。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

近日，韓國熱門旅遊景點濟州島，發生一起酒吧宰客事件。3名經營娛樂場所的員工，被指控在今年3月灌醉了孤身一人前往酒店尋歡的中國遊客，並且毆打、監禁他，還取走他的信用卡刷了600萬韓元（約新台幣14萬元）。目前這3名酒店員工已經被起訴，並等待接受審判。

根據韓國警方21日發布消息，西歸浦警察局在2024年4月13日以涉嫌特殊搶劫罪、違反暴力行為處罰法等罪名，逮捕了在娛樂場所工作的20多歲員工A先生一行3人。據悉，以前警方已經過10多天的臥底偵查，才將3人逮捕。

韓國警方指出，A先生一行3人涉嫌在今年3月27日晚上11時許，用混入低價酒的假洋酒將店內的中國旅客B先生灌醉，並無視B先生的拒絕，搶走他的手機2度刷卡消費達600萬韓元。不僅如此，他們還監禁B先生5個多小時，直到早晨才放他離開，期間並有對他施暴的行為。

據了解，B先生是中國旅客，他抵達濟州島旅遊僅一天就遇到了這起事件。

西歸浦警察署刑警5隊接獲B先生的報案後，從事發第二天起便在該酒吧附近進行了臥底調查，期間並透過網路社群與已經出境返國的B先生保持聯繫，最終確認了否認犯行的A先生與其他同夥之間的共犯關係。

韓國警方表示，目前包括A先生在內的3人都已被起訴，並正在接受審判。

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