民俗專家被酸民惡意批評！廖大乙不只提告　還帶父母遺照衝網友家

▲民俗專家廖大乙帶雙親遺照衝酸民家，對方嚇到不敢出來。（圖／廖大乙提供）



圖文／CTWANT

67歲的民俗專家廖大乙今先前透露，為了要紀念逝世17年的母親，每年的農曆9月6日都會剃光頭，手上還拿著母親遺照，表達無盡思念，同時提醒自己「一切從頭開始、為社會有貢獻」。長年經營自媒體並分享民俗觀點他也表示，曾有激進的網友以不堪入目字眼留言，讓廖大乙提告122名網友，由於臉書官方無法提供個資，廖大乙甚至搭乘靈車、帶父母的遺照到網友家。

來自雲林的廖大乙，高中在台中就讀時曾被同儕欺負霸凌，「立志要當兄弟」。年少輕狂的他，當年和家人聚少離多，後來混黑幫誤入歧途，不聽親友的苦勸。直到與太子爺結緣，與神同行痛改前飛，他秉持「談錢非宗教」的信念，將江湖力量轉化成信仰來助人。

▲廖大乙2021年帶著雙親照片，與太子爺登上玉山主峰完成夢想。（圖／廖大乙提供）



根據《中時新聞網》報導，廖大乙坦言，「多次踢爆騙財騙色的神棍，因而得罪不少以宗教為職業的人」，因為樹大招風，就有酸民來個版開戰，「甚至罵到祖宗十八代、逝世的父母親，還說有種就出來」。

廖大乙對於酸民的行徑忍無可忍，於是提告122名網友，但是臉書官方無法提供個資，他必須自力救濟找這些酸民，廖大乙憑著通靈護體，「搭乘靈車、父母遺照擺在酸民家門口，對方嚇到不敢出來」。

廖大乙透露，原先還想花錢找牽亡魂、孝女白琴搞個盛大場面，但想想後來作罷。至於這些被告的酸民有多狼狽？廖大乙指出，「有位住在桃園的網友，連要搭客運到高雄出庭的錢都沒有，而有些是父母不懂網路世界，還要攜子道歉很可憐，甚至罵我去火葬場燒的人，自己都先得到報應離開人世了」。他最後也呼籲，「舉頭三尺有神明，不要以為躲在鍵盤後面，可以肆無忌憚的罵人、不用負責任，時間到自然就會找到你」。

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