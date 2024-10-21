　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌！她認了找前任　玩家揭真相

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友有鬼！她認了找前任　玩家揭真相

▲網友因為Pokemon go，意外抓到女友出軌。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

1名男網友透露，自己和女友平時在新北市板橋區同居，2人閒暇時會一起玩Pokemon go，他最近發現女方在桃園抓到寶可夢，然而當天女友明明是搭高鐵回台中老家，忍不住起了疑心，原本還懷疑是定位或其他問題，結果女友坦承去找前男友，讓他氣得直接放生。

原PO在網路論壇Dcard發文，他和女友在板橋同居，「我老家在松山，女友老家在台中。女友還在念書，我已經出社會在工作。有時週五她下課後，因為我還沒下班就會先自己回台中。前陣子看到新聞說什麼北車之亂，然後我跟我女友就一起跑回去玩Pokemon go，平常我們兩個的帳號會把抓到的互相交換」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友表示，雙方日前交換寶可夢時，赫見女友11日在桃園抓到岩狗狗，「明明搭高鐵回台中不會經過桃園區，卻出現桃園區抓的寶可夢，問了她後，她也是支支吾吾地說不知道為什麼會出現，還說可能是系統的問題」，自己原本懷疑是定位問題或遠距離券打的，結果女友坦承她當天去找前男友，「已放生，現在是前女友了」。

貼文引發討論，網友紛紛留言「看起來就是演了隻好狗狗，桃園帥哥才送他一隻岩狗狗」、「你好可憐，被綠結果還一堆人說你疑心病重」、「綠到歪頭」。

不過，也有玩家提到「開別人的禮物有可能收到蛋，孵出來的寶可夢會顯示當地的地區」、「如果拿到桃園區的友情蛋，孵出來就會寫桃園區捉到的」、「上次我老公幫我整理寶可夢，也說我怎麼去三重（也是顯示在三重區抓到），但我真的沒去」。

延伸閱讀
男友「繼承10億」想分手！女友毒殺負心漢重判25年　卻是「詐騙郵件」肇禍
妹子「懂一些會計」明年想考會計師　要公司給80K…一票人全搖頭
試穿Fendi披肩竟被店員扯掉　銀座店經理帶人「集體下跪」道歉

ET快訊
日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！　下海價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朋友租車出遊誰買單？「司機免攤油錢」引論戰　過來人曝真實心聲

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌！她認了找前任　玩家揭真相

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離　手提食物站店外

快訊／全台「核電歸零」41天！台電：風力發電創下歷史紀錄

成大成功湖清淤學生下水開挖　魚、龜、陳年皮球全現蹤

高鐵站「低調1美食」快被買光　驚呆他！一票人吃上癮：超Q彈又香

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈下到周末　北東「紅到紫白」　

雲林縣民眾交通知識普及　駕駛與行人主要規範知悉度均超過9成

「管理時間」不如「管理精力」！三鐵CEO：你不是懶，是能量太低

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

彰化139線重機撞樹起火！20歲軍人倒地不治　最後身影曝光

A-Lin再現「最佳華蟻XD」　張清芳聽了：從沙發摔下來

15歲少年外公結束1小時警詢　現身喊：鑰匙放很隱密的地方

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

朋友租車出遊誰買單？「司機免攤油錢」引論戰　過來人曝真實心聲

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌！她認了找前任　玩家揭真相

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離　手提食物站店外

快訊／全台「核電歸零」41天！台電：風力發電創下歷史紀錄

成大成功湖清淤學生下水開挖　魚、龜、陳年皮球全現蹤

高鐵站「低調1美食」快被買光　驚呆他！一票人吃上癮：超Q彈又香

台鐵汐科站擁擠增出口、月台門　交長：設電動步道專案討論

潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈下到周末　北東「紅到紫白」　

雲林縣民眾交通知識普及　駕駛與行人主要規範知悉度均超過9成

「管理時間」不如「管理精力」！三鐵CEO：你不是懶，是能量太低

夏和熙金鐘獎隔天凌晨「直接送急診」　病床照曝光：整個靈魂被抽乾

27歲男台中七期豪宅遭虐死「屍體躺地蓋被」　3煞：以為他冷

朋友租車出遊誰買單？「司機免攤油錢」引論戰　過來人曝真實心聲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

婦人納涼插隊買小籠包　客人「霸氣全買光」反制

男星認「沒看過《獵人》」送全套卡包168號

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈下到周末　北東「紅到紫白」　　

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

準潭美「他驚下周颱風假？」　大票人曝真心話

更多熱門

相關新聞

被惡意批評！廖大乙父母遺照衝網友家

被惡意批評！廖大乙父母遺照衝網友家

67歲的民俗專家廖大乙今先前透露，為了要紀念逝世17年的母親，每年的農曆9月6日都會剃光頭，手上還拿著母親遺照，表達無盡思念，同時提醒自己「一切從頭開始、為社會有貢獻」。長年經營自媒體並分享民俗觀點他也表示，曾有激進的網友以不堪入目字眼留言，讓廖大乙提告122名網友，由於臉書官方無法提供個資，廖大乙甚至搭乘靈車、帶父母的遺照到網友家。

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

麥當勞獵人卡遭炎上！鐵粉怨：把粉絲當盤子

麥當勞獵人卡遭炎上！鐵粉怨：把粉絲當盤子

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

想帶家人遊台東！他見家庭房「2晚3萬5」傻眼

想帶家人遊台東！他見家庭房「2晚3萬5」傻眼

關鍵字：

周刊王Pokemon go抓寶出軌

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

張菲擁「上千張鴻海股票」

樂天桃猿投手教練許銘傑、4人不需約

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

HowHow收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面