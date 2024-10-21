玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌！她認了找前任　玩家揭真相

▲網友因為Pokemon go，意外抓到女友出軌。（示意圖／翻攝自Pixabay）



圖文／CTWANT

1名男網友透露，自己和女友平時在新北市板橋區同居，2人閒暇時會一起玩Pokemon go，他最近發現女方在桃園抓到寶可夢，然而當天女友明明是搭高鐵回台中老家，忍不住起了疑心，原本還懷疑是定位或其他問題，結果女友坦承去找前男友，讓他氣得直接放生。

原PO在網路論壇Dcard發文，他和女友在板橋同居，「我老家在松山，女友老家在台中。女友還在念書，我已經出社會在工作。有時週五她下課後，因為我還沒下班就會先自己回台中。前陣子看到新聞說什麼北車之亂，然後我跟我女友就一起跑回去玩Pokemon go，平常我們兩個的帳號會把抓到的互相交換」。

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男網友表示，雙方日前交換寶可夢時，赫見女友11日在桃園抓到岩狗狗，「明明搭高鐵回台中不會經過桃園區，卻出現桃園區抓的寶可夢，問了她後，她也是支支吾吾地說不知道為什麼會出現，還說可能是系統的問題」，自己原本懷疑是定位問題或遠距離券打的，結果女友坦承她當天去找前男友，「已放生，現在是前女友了」。

貼文引發討論，網友紛紛留言「看起來就是演了隻好狗狗，桃園帥哥才送他一隻岩狗狗」、「你好可憐，被綠結果還一堆人說你疑心病重」、「綠到歪頭」。

不過，也有玩家提到「開別人的禮物有可能收到蛋，孵出來的寶可夢會顯示當地的地區」、「如果拿到桃園區的友情蛋，孵出來就會寫桃園區捉到的」、「上次我老公幫我整理寶可夢，也說我怎麼去三重（也是顯示在三重區抓到），但我真的沒去」。

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