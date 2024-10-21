西班牙詐男在台過上流生活！攜妻小住信義區豪宅　躲五星飯店落網

▲國際通緝犯、西班牙籍男子奧納德20日晚間在移民署人員戒護下，搭機離台。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

涉犯詐騙案的國際通緝犯、西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）在義大利詐騙3000萬歐元（約10億台幣），19日被我方驅逐出境後，不料新加坡卻拒絕入境並於20日清晨遣返回台，經過幾番折騰移民署終於在20日晚間再次將他送上飛機，知情人士指出，奧納德拿著先前詐騙的民眾的血汗錢，搬進了位於台北市信義區松仁路附近的豪宅，甚至開餐廳，而他的身分曝光後，就住進東區某五星飯店內躲藏。

奧納德已於台灣時間今天下午抵達德國法蘭克福機場，他在義大利涉犯汽車租售詐騙案不法獲利驚人，不但被當地警方追緝，也被國際刑警組織列為紅色通報對象。據義大利媒體指出，奧納德涉嫌在當地的特倫托（Trento）成立一家公司，擔任西班牙知名租車業者Autoclick的分支，透過假出租真轉賣的作法，將1189輛汽車賣給不知情的第三者，甚至銷到海外。

據《中時新聞網》報導，奧納德隨後來台躲藏定居數年，他被國際刑警發布紅色通緝令潛逃來台後，不僅在台開設5間公司，還帶著妻子和兩名幼子搬到台北市信義區松仁路的一處豪宅，而移民署獲悉其身分後於13日通知他到案說明，並依違反入出國及移民法規定要求離境，但是他不服移民署處置向台北高等行政法院聲請提審，結果法院認定移民署執行程序有瑕疵並裁定釋放。

▲奧納德潛逃來台後，不僅在台開設公司，還帶著妻子小入住靠近101附近的一棟豪宅。（圖／CTWANT提供）



不過在法院裁定出爐前，奧納德於19日凌晨搭機離境，抵達新加坡後卻又被遣返回台；奧納德日前透過律師聲請假處分，希望能留在台灣，20日晚間被台北高等行政法院駁回。

經過各方協調安排後，移民署終於在20日晚間再度強制執行遣送出境作業，昨晚10時許，奧納德已搭乘飛往歐洲班機離境，於台灣時間今天下午1時許抵達德國法蘭克福機場，目前已被相關單位留置調查，後續將由德國決定是否將他遣返西班牙，或交由原通緝國義大利處置。

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