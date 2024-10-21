男友去南部玩！她查定位「根本在泰國」　網一看：夜生活很豐富

▲原PO發現男友人在泰國，錯愕又失望。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，男友之前說自己要跟朋友去南部過生日，但她卻意外發現，對方根本人在泰國。而讓她納悶的是，男友為什麼要欺騙她？且這段期間，對方也很少回訊息，甚至製造人在台灣的假象，讓她感到失望。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上發文表示，男友本來說自己要跟朋友去南部過生日，但她卻從定位APP得知，對方根本人在泰國，讓她當下手狂抖，實在難以置信。她不解男友為何要欺騙她，先前對方和兄弟一起去泰國，她也沒說什麼，想不到這次卻刻意隱瞞。

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除此之外，男友過去出去玩，都會用照片報備，但原PO卻發現，這次男友不太回訊息，甚至還製造人在台灣的假象。原PO透露，兩人是遠距離戀愛，她也盡量信任對方，可是這次的事情實在讓她很失望，她應該怎麼做才好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你說要去南部找他，看他反應」、「他沒騙你，泰國也算是南部沒錯」、「攤牌啊，直接截圖說：你怎麼在泰國」、「1.直接打視訊電話給他，2.要求他拍出去玩的照片給你」、「直接在他回來的那天去機場接機」。

還有網友表示，「小心性病傳染」、「完蛋，分手吧，這在Asok站附近，旁邊就最有名的牛仔街，捷運再搭一站還兩站就Nana，有夠方便，他已經玩到不知道自己姓什麼了吧」、「這地方我很熟，是夜生活很豐富的地區喔」、「分手吧，去泰國不敢講，想也知道是去嫖」。後來原PO也在留言處表示，由於男友態度太理直氣壯，因此她已經決定分手。