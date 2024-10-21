網紅沒看《獵人》卻收到卡牌！網點名1人是真粉絲：沒拿到就不對了

▲孫沁岳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞與《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，然而，因為有部分人並沒有看過《獵人》，因此引來粉絲反彈。對此，就有不少網友點名1人，認為他非常了解《獵人》，因此最有資格開箱。

近日有不少網紅收到麥當勞寄送的《獵人》卡盒，但是其中有部分人並非粉絲，甚至根本沒有看過《獵人》，因此在Threads、Dcard等平台上就掀起一波討論。有網友就直言，如果能夠找到了解《獵人》的網紅、藝人來開箱，應該會有更好的宣傳效果。

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由於藝人孫沁岳過去曾多次以《獵人》為主題拍片，因此就有不少網友馬上想到他，「孫怎麼可以沒有？他拍了那麼多片」、「孫沁岳應該要有啊」、「（孫）應該算是台灣在講動漫裡面最紅的，還偏愛獵人，居然沒給他」、「孫如果沒有，我真的要生氣了」。但也有網友表示，「說不定有，只是還沒拍」、「孫那麼紅，不太可能免費拿公關品幫你宣傳吧」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

除此之外，也有網友直接在孫沁岳的影片、IG上留言，「麥當勞欠孫沁岳獵人卡盒，真獵人粉拿不到，一堆沒看獵人的網紅收到憑什麼」、「所以沁岳有收到麥當勞聯名卡盒嗎」、「你有沒有拿到麥當勞獵人」、「其他創作者先不說，孫如果沒有拿到就不對了」。

針對寄送公關品一事，麥當勞回應，「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。