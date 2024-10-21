　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

▲原PO父親生前外遇。（圖／Pakutaso）

▲原PO父親生前外遇。（圖／Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友人日前表示，父親在罹癌病逝後，媽媽才在手機中發現父親出軌長達5年的證據，對於剛喪夫的母親來說，無疑是雙重打擊。她說，父親生前和小三同進同出5年，兩人行跡高調到同事和客戶都以為小三才是正宮，唯獨母親毫不知情。原本就很討厭父親女網友，如今更加看不起他。

原PO在Dcard文中提到，父親在55歲時因癌症過世；母親在父親彌留之際翻查他與小三的所有對話記錄，起初發現大多數對話都只涉及公事，唯一令人懷疑的部分是父親曾向小三表示，公司客戶都誤以為他們是夫妻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過真正的震撼是在父親去世3天後，母親在他的手機Line記事本中發現了出軌的鐵證，原來父親從2019年開始便在記事本中記錄了與小三約會的地點，還包括重要帳號密碼及兩人之間的情趣「遊戲規則」，「他們玩的超花的」！

原PO回憶起一次，弟弟跟父親一起去公司時，外籍員工還問，「媽媽怎麼沒跟你一起回去？」弟弟回答，「我媽沒來啊？」員工卻驚訝地表示，「你媽不是XXX（小三）嗎？」

原PO坦言，她一直認為父母感情深厚，從戀愛到結婚生子都相當恩愛，因此得知真相後，「現在我堅信的愛情觀竟然崩塌的這麼嚴重，才真正體現到原來愛情跟承諾是如此脆弱的事情。」

更讓原PO心痛的是，父親當年創業是靠著母親向銀行借款，卻因未急著擴張導致被房租壓垮。原定在今年要停損，卻在此時癌逝。

原PO說父親是「大寫的E人」非常外向，但即便父親有好人緣，喪葬費更罕見多數由大學同學承擔，然而父親在婚姻中的背叛行為，卻讓她更加無法原諒父親這個人。

此外，小三在父親重病期間，不僅頻繁向母親借錢，還勸說母親不要放棄繼承父親的債務，這樣才能宣告公司破產，重新創業。這些行為讓原PO對父親的印象更加惡劣。

最後，原PO無奈表示，她本來就很討厭父親，但此前不曾懷疑過父親對母親的愛，現在想來，更因他不忠行為而對他徹底失望，甚至表示，「現在看著我爸供奉在家裡神明桌上的牌位，越看越覺得彆扭，本來就很討厭他了，現在還多了一個看不起他，我還要負責拜他。靠腰咧，幹，可以不要嗎？」

ET快訊
潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測路徑曝
麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征
快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓
快訊／台灣海峽規模4.3地震　台中、彰化有感
台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手勝6.
快訊／詐10億西班牙男遣返回台　移民署曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

多雨模式啟動！明東北季風挾雨彈襲3地　周五下更大

快訊／09:17西部海域規模4.3地震　11縣市有感「最大震度2級」

去日本開右駕根本小case　過來人曝真相：台灣才可怕

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

多雨模式啟動！明東北季風挾雨彈襲3地　周五下更大

快訊／09:17西部海域規模4.3地震　11縣市有感「最大震度2級」

去日本開右駕根本小case　過來人曝真相：台灣才可怕

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

外公還在度假！是否「同意」用車成關鍵　11／1前未到案將遭拘提

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

勇士3年12.5億續約22歲後場新星　穆迪熱身賽三分命中率近4成

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

四方電巴欠薪停業...遭扣押公車9輛莫名燒毀　驚悚烈焰畫面曝

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

更多熱門

相關新聞

收陌生男訊息「我老婆是妳老公小三」！人妻崩潰

收陌生男訊息「我老婆是妳老公小三」！人妻崩潰

近日一位人妻表示，一位陌生人說，老婆是她老公的小三，她原以為是詐騙，但對方表示他是認真的，人妻嘆氣，她跟老公有小孩，該怎麼斷捨離。網友說，「該丟臉的不是你，別這麼想，多拿一點錢比較重要。」

怕小公司會收掉猶豫了　網見1細節：加分項

怕小公司會收掉猶豫了　網見1細節：加分項

女生是否會想像帥哥裸體？　女網友吐實話

女生是否會想像帥哥裸體？　女網友吐實話

生理期上廁所！男友等10分鐘喊尷尬

生理期上廁所！男友等10分鐘喊尷尬

5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆

5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆

關鍵字：

Dcard出軌小三

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

柯佳嬿真的跳16蹲了

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面