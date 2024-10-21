夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

▲原PO父親生前外遇。（圖／Pakutaso）



記者張靖榕／綜合報導

一名女網友人日前表示，父親在罹癌病逝後，媽媽才在手機中發現父親出軌長達5年的證據，對於剛喪夫的母親來說，無疑是雙重打擊。她說，父親生前和小三同進同出5年，兩人行跡高調到同事和客戶都以為小三才是正宮，唯獨母親毫不知情。原本就很討厭父親女網友，如今更加看不起他。

原PO在Dcard文中提到，父親在55歲時因癌症過世；母親在父親彌留之際翻查他與小三的所有對話記錄，起初發現大多數對話都只涉及公事，唯一令人懷疑的部分是父親曾向小三表示，公司客戶都誤以為他們是夫妻。

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不過真正的震撼是在父親去世3天後，母親在他的手機Line記事本中發現了出軌的鐵證，原來父親從2019年開始便在記事本中記錄了與小三約會的地點，還包括重要帳號密碼及兩人之間的情趣「遊戲規則」，「他們玩的超花的」！

原PO回憶起一次，弟弟跟父親一起去公司時，外籍員工還問，「媽媽怎麼沒跟你一起回去？」弟弟回答，「我媽沒來啊？」員工卻驚訝地表示，「你媽不是XXX（小三）嗎？」

原PO坦言，她一直認為父母感情深厚，從戀愛到結婚生子都相當恩愛，因此得知真相後，「現在我堅信的愛情觀竟然崩塌的這麼嚴重，才真正體現到原來愛情跟承諾是如此脆弱的事情。」

更讓原PO心痛的是，父親當年創業是靠著母親向銀行借款，卻因未急著擴張導致被房租壓垮。原定在今年要停損，卻在此時癌逝。

原PO說父親是「大寫的E人」非常外向，但即便父親有好人緣，喪葬費更罕見多數由大學同學承擔，然而父親在婚姻中的背叛行為，卻讓她更加無法原諒父親這個人。

此外，小三在父親重病期間，不僅頻繁向母親借錢，還勸說母親不要放棄繼承父親的債務，這樣才能宣告公司破產，重新創業。這些行為讓原PO對父親的印象更加惡劣。

最後，原PO無奈表示，她本來就很討厭父親，但此前不曾懷疑過父親對母親的愛，現在想來，更因他不忠行為而對他徹底失望，甚至表示，「現在看著我爸供奉在家裡神明桌上的牌位，越看越覺得彆扭，本來就很討厭他了，現在還多了一個看不起他，我還要負責拜他。靠腰咧，幹，可以不要嗎？」