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說《獵人》小傑像原子小金剛！網紅被炎上　網氣炸：真的浪費

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲該則文章雖已移除，但仍有不少網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞與《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，其中也包含美妝網紅許悅。由於她在收到公關品後，稱自己沒在看動漫，並用原子小金剛形容小傑，進而引發眾多網友不滿，忍不住直呼「收到公關品至少也要理解一下是什麼內容吧」、「這種人真的活該被炎上，講話不經過腦又在那嘻嘻哈哈」。

近日有不少網紅收到麥當勞寄送的《獵人》卡盒，然而，部分網紅並不是粉絲，甚至沒有看過，因此引發《獵人》死忠粉絲不滿。美妝網紅許悅收到公關品後，轉貼男友的開箱短片，稱自己「沒在看任何一部動漫」，並以原子小金剛形容小傑，拿《真珠美人魚》露亞來跟比司吉比對。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友認為此舉不尊重《獵人》。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

此舉引發眾多粉絲不滿，許悅則說「我知道大家都很喜歡，但講話不用那麼難聽拉。」業者寄公關品就能免費換到大量宣傳，「很划算阿！」她是突然收到這個包裹，難不成對方寄包裹之前，還要先問是不是有看過？是不是粉絲？要超級喜歡才能寄嗎？「要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了」。不過該貼文目前已經移除，而她也在其他貼文底下留言強調，「這不是業配喔」。

不少網友看到後，忍不住在Dcard上直呼，「她這回覆完全讓人感覺麥當勞和網紅把別人當盤子，明明一堆粉絲會想收集，被她這樣一講感覺那卡片根本垃圾不屑收集，這網紅直接把麥當勞搞出一波公關危機」、「這種東西送給她真的浪費，應該蠻多人想要，不懂也不裝一下或是問一下身邊人」、「被噴的原因：開箱根本不知道角色誰是誰，開箱也很敷衍，一副我沒興趣的臉，某個後續還發文用嘲諷的文字，看了讓人很傻眼」、「拿了公關品不好好宣傳＞發一篇狗眼看人低的脆文＞把脆文和限時刪掉＞在小帳嬉皮笑臉說覺得笑死」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲許悅有強調此非業配。（圖／翻攝自Threads）

但也有網友持不同想法，「我是獵人粉，但看到這樣也能被炎上真的很妙，是因為眼紅嗎」、「首先我不明白她為什麼要被炎上，所以就不懂為何她需要公關處理來迎合大眾。怎麼想麥當勞或行銷公司問題比較大吧？發公關品的意義不是就是宣傳活動嗎？以行銷手法來看，是挺成功 創造話題了」。

針對寄送公關品一事，麥當勞回應，「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋」。

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