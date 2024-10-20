收陌生男訊息「我老婆是妳老公小三」！人妻崩潰...網喊快做1事

▲人妻收到一封陌生人的訊息，驚覺老公偷吃。（示意圖／翻攝pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，一位陌生人說，老婆是她老公的小三，她原以為是詐騙，但對方表示他是認真的，人妻嘆氣，她跟老公有小孩，該怎麼斷捨離。網友說，「該丟臉的不是你，別這麼想，多拿一點錢比較重要。」

原PO在Dcard以「面對外遇，該怎麼面對」為題發文，表示收到一個陌生人密她，說他離婚了，老婆是她老公的小三，本以為是詐騙，但對方說得很認真又迫切，讓原PO看了雙手顫抖但哭不出來，因為「一直以來我很相信老公，他很懶又怕麻煩，怎麼可能外遇，但剛剛他把身上的另一支手機藏起來了，不得不懷疑，老公平常有兩支手機，一支手機開飛航一支手機正常使用，但又每天把兩支手機的通話訊息和搜尋記錄刪除，因為太信任了我也沒有起疑。」

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陌生人說，他三天兩夜沒睡，也有搜集了一些證據，並傳給原PO看，「現在，換我無法入睡也食不下嚥」。原PO表示，她看了後攤牌並告訴公婆，「我們之間有兩個孩子，該怎麼斷捨離？身邊朋友都覺得老公對我很好，我覺得被外遇很丟臉，所以一直忍著沒告訴任何人。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「該丟臉的不是妳，別這麼想，多拿一點錢比較重要」、「先談房子過到你名下+現金幾百萬不要手軟，他能花在別的女人身上卻沒花在你跟小孩身上，你就該為你跟小孩的生存做最大爭取」、「先把證據收集起來！你先想一下你是否還需要這段婚姻？！這男人在家庭的價值感？」「要是我是妳，我會把這件事情鬧大！讓親朋好友都知道他們兩個多噁心」、「現在這個世代，想出軌好像很容易，好像沒有什麼是永遠，不是犯錯的人，過得卻很辛苦」。

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