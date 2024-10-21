要幫男友慶生「爸卻吃掉蛋糕」　她被情勒火大了！網一面倒不挺

▲原PO為男友準備了生日蛋糕。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「當你女兒真的很丟臉，沒錢幹嘛要生小孩？」一名網友發文表示，她因為要幫男友慶生，特別準備了生日蛋糕，還藏在冰箱最裡面，怎料爸爸卻翻出來偷吃，還對她情緒勒索，讓她很不滿。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，因為要替男友慶生，所以她特地準備了生日蛋糕，並冰在冰箱最裡面，但她後來卻發現蛋糕已經被爸爸吃掉了。她透露，自己當下不過生氣的罵了幾句，結果爸爸卻開始對她情緒勒索，「不是他單親一個人養我多辛苦，就是我沒幫他做過生日，現在卻幫別人做」。

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原PO認為，家裡從以前就沒有在過生日，爸爸也沒有幫她慶生過，「養我、給我吃穿、給我錢又怎樣？我有拜託你嗎？一棟破房子，一個月只給6000元，我都高中了！」每次和同學去逛街，都只能「看」、只能被笑。她也直呼，爸爸好像覺得買個iPhone 12就是對她很好一樣，「 搞清楚現在都幾了？當你女兒真的很丟臉，沒錢幹嘛要生小孩？」

不過貼文曝光後，底下網友則表示，「現在很多人都擺錯人的位置重要性，都會把男女朋友擺在自己爸媽之前。尤其越受爸媽疼愛的小孩越會擺錯，甚至覺得爸媽的付出、疼愛是理所當然」、「爸爸才是親血緣，男友老公都可能會變」、「我爸要吃，我最開心了，才1個蛋糕而已」、「不會再買一個？蛋糕又沒多少錢」、「爸爸只有一個」、「再買一個就好」。