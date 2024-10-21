衝浪一半「遭旗魚刺死」！她胸前悚見5公分傷口　魂斷印尼

▲曼弗里妮在一起離奇事故中喪生。（圖／翻攝Instagram@giuliamanfrini，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印尼發生一起離奇悲劇，義大利衝浪好手曼弗里妮（Giulia Manfrini）正在衝浪時，竟突然被一尾旗魚刺中，在左胸留下深達5公分的傷口，最終不幸身亡。

Eurosport、每日電訊報等外媒報導，這起意外18日發生在馬索庫特島（Masokut Island），也就是印尼明打威群島（Mentawai archipelago）的知名衝浪勝地，當地災難管理部門首長西雷加（Lahmudin Siregar）也證實消息。

根據目擊者費羅（Massimo Ferro）與里巴斯（Alexandre Ribas）說法，那條旗魚突然躍出水面，擊中了曼弗里妮，她立刻向2人求救，雖然歷經一番急救，但送抵當地診所之後，依然回天乏術。

曼弗里妮的死訊傳回義大利，粉絲們紛紛湧入Instagram留言哀悼。據悉，她的遺體將被運回國安葬，家鄉韋納里亞雷亞萊（Venaria Reale）的市長也發文致哀。

曼弗里妮畢業於法律系，曾是職業滑雪選手，之後卻愛上衝浪，毅然決然搬到峇里島，在當地擔任衝浪教練，並且合夥創辦一間經營衝浪和雪地等體驗的旅遊公司。她2019年受訪時曾說，「在衝浪方面，我熱愛北蘇門答臘省的野性，那裡的雨林是如此原始又美麗。」

報導指出，旗魚棲息於全球各地的溫帶與熱帶海域，成年個體可以長到15英尺（約4.6公尺）、體重450公斤。科學與醫學資料庫「Science Direct」2007年發表的一篇報告寫道，「旗魚攻擊人類極其罕見，但如果涉及重要器官，牠們也可以殺死人。」

儘管罕見，過去也曾發生類似案例。2015年，夏威夷漁船船長蘭斯（Randy Llanes）跳進水裡，試圖刺殺一條旗魚，結果反而被刺中胸口，送抵醫院時已經身亡。當地官員表示，這隻旗魚身體長度約3英尺（約90公分），吻部長度也差不多是3英尺。