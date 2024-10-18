男子岸邊拍照遭巨浪捲走！　同伴拍下全程還笑出聲

▲印尼一名20歲男子在東爪哇一處海邊拍照時，不慎被巨浪捲走失蹤至今。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名20歲男子在東爪哇一處海邊拍照時，不慎被巨浪捲入海中，驚悚瞬間全被同行的朋友目擊，起初朋友還不以為意地笑出聲，沒想到他卻失蹤至今仍未尋回。

根據《紐約郵報》報導，20歲的羅尼（Roni Josua Simanjuntak）13日與朋友一起到東爪哇的克杜恩通帕海灘（Kedung Tumpang Beach）遊玩，當時羅尼為了捕捉海浪撞擊岩石的景象，站在一塊巨大岩石的邊緣拍照。

當時的海面看似平靜，結果卻突然打來一陣巨浪，將毫無防備的羅尼直接打落海，他被捲入海裡瞬間消失無蹤。起初，同行友人看到羅尼跌入海，還輕鬆地笑出聲，直到他們發現羅尼並未再浮現後，才開始陷入驚慌。

印尼國家搜救機構表示，目前海浪高度介於2至4公尺之間，直到16日仍未找到羅尼的蹤影，若在20日仍未尋獲，將會結束搜救。

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