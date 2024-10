男子岸邊拍照遭巨浪捲走！　同伴拍下全程還笑出聲

▲印尼一名20歲男子在東爪哇一處海邊拍照時,不慎被巨浪捲走失蹤至今。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印尼一名20歲男子在東爪哇一處海邊拍照時,不慎被巨浪捲入海中,驚悚瞬間全被同行的朋友目擊,起初朋友還不以為意地笑出聲,沒想到他卻失蹤至今仍未尋回。

根據《紐約郵報》報導,20歲的羅尼(Roni Josua Simanjuntak)13日與朋友一起到東爪哇的克杜恩通帕海灘(Kedung Tumpang Beach)遊玩,當時羅尼為了捕捉海浪撞擊岩石的景象,站在一塊巨大岩石的邊緣拍照。

當時的海面看似平靜,結果卻突然打來一陣巨浪,將毫無防備的羅尼直接打落海,他被捲入海裡瞬間消失無蹤。起初,同行友人看到羅尼跌入海,還輕鬆地笑出聲,直到他們發現羅尼並未再浮現後,才開始陷入驚慌。

印尼國家搜救機構表示,目前海浪高度介於2至4公尺之間,直到16日仍未找到羅尼的蹤影,若在20日仍未尋獲,將會結束搜救。

※影像恐造成不適,請斟酌觀看。

???????? TOURIST SWEPT OUT TO SEA IN INDONESIA



20-year-old Roni Josua Simanjuntak went missing after being swept off rocks by a massive wave while posing for photos on the Indonesian coast.



The incident occurred at Kedung Tumpang Beach, East Java, during a group outing.



Despite… pic.twitter.com/WrGwGTQYE6