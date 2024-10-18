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印尼保母虐死同鄉1歲童！詭辯小孩「中邪亂撞」　判囚12年定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲印尼籍保母虐死同鄉1歲男童，最高法院重判12年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市大雅區的印尼籍保母法提蜜，受同鄉一對夫婦所託，收費照顧一名1歲4個月左右的男童。法提蜜多次痛毆男童，最後男童被照顧20日左右，就陷入重度昏迷，送醫後不治。法提蜜被法辦時，對於男童身上的傷勢，還說是因為她以印尼傳統的「紅蔥頭刮痧」造成，又說男童中邪，自己亂撞造成。最高法院審理後，將她重判有期徒刑12年、執行完畢後驅逐出境。

判決指出，法提蜜2022年1月中，接受同鄉一對夫婦委託，照顧她們所生的1歲4個月男童，每個月收費12000元。但法提蜜受託後，多次以塑膠棒、徒手的方式爆打男童，導致男童的肩頸、胸腹、背臀、四肢多處瘀傷。案發前一天，法提蜜還以不詳方式毆打、搖晃男童頭部，造成他額頭、臉部受有多處瘀傷，並導致男童左側急性硬腦膜下出血、大腦明顯水腫合併中線偏移、雙側瀰漫性視網膜出血。

男童遭痛虐後，案發當天上午體溫略低、精神狀況及活動力均不佳，呈現昏睡、抽搐、肢體抖動的狀況。法提蜜的男友將男童送醫，醫院檢查男童右側鎖骨骨折、身體多處瘀傷、頭部外傷導致硬膜下血腫、視網膜出血，而引致嚴重缺氧性腦病，呈現重度昏迷。經過救治多日後，男童仍不治身亡。總計男童被送到法提蜜處僅照顧20日，送醫後17日身亡，一條小生命在一個多月內就遭逢不幸。家屬提告，檢方依照「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」提起公訴。

法院審理時，法提蜜否認犯罪，辯稱男童中邪，才會自己亂跑亂撞；而她看到男童身上受傷後，才會想到用印尼傳統的「紅蔥頭刮痧」，造成男童後背多處瘀傷。但因為男童屍體驗傷報告實在太驚人，法院不採信法提蜜的說法。一審將她重判有期徒刑12年6月，二審也判刑12年、執行完畢後驅逐出境。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

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