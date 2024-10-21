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陸富家女銀座FENDI購物爆氣！　經理4人「跪一排道歉」畫面曝光

▲▼陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉。（圖／翻攝自小紅書）

▲經理帶著2名店員、翻譯，直接跪在地上向女子道歉。（圖／翻攝自小紅書）

記者張方瑀／綜合報導

中國一名女子在小紅書發文指出，她日前在東京銀座的FENDI購物時，店員竟動手將她正在試穿的披肩扯掉。她氣得向經理投訴，對方也帶著2名店員、翻譯，直接跪在地上向女子道歉。

中國一名女子在小紅書發文指出，她日前到東京銀座FENDI選購披肩，當時她試穿一條黑色羊毛披肩後決定購買，並要求店員拿一條新的給她，沒想到正當她在等待時，另一名店員突然伸手將她身上的披肩扯下，拿給另一名顧客試穿，「全程一句解釋也沒有，也沒跟我對話，直接扯走」。

▲▼陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉。（圖／翻攝自小紅書）

▲店員直接伸手將女子身上的披肩扯掉後，女子氣得向經理投訴。（圖／翻攝自小紅書）

後來女子氣得立刻質問對方，但因語言無法溝通，女子就立刻向店經理投訴。經理要求女子到2樓人少的地方溝通，接著就帶著2名店員及翻譯，總共4個人跪成一排向女子道歉。店員解釋，拿走披肩時有問過，但女子堅持對方完全沒詢問。

女子不滿店家解釋，因此寫信到FENDI總部投訴，而隔天銀座店長、經理、拿走事主披肩的店員，以及另一名翻譯員，來到女子入住的飯店大樓再次向她致歉，除了送上一盒餅乾外，還承諾會加強員工培訓。

▲▼陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉。（圖／翻攝自小紅書）

▲女子寫信到FENDI總部投訴。（圖／翻攝自小紅書）

女子在小紅書上表示，她已經收到總部和銀座店長致歉的電子郵件，「我的最終訴求是對內部管理和員工培訓進行整頓……最重要的一點是，讓我消氣。」女子也在貼文中呼籲，若國內網友在外地遇上不禮貌對待，應該要勇敢發聲。

貼文一出立刻吸引眾多網友留言，也有人分享先前的經驗，「這種時候、不要上二樓、不要去任何其他地方、就不去、氣勢不能輸！就直接說no、站著直接開始罵、越大聲越好、管你是普通話還是家鄉話、給我直接開始！我在日本銀座的奢侈品店就發過瘋、效果很棒！」

另外還有網友表示，「日本人本來就動不動下跪的啊，跪下對他們來說也不是什麼奇恥大辱吧」、「日本人膝下沒黃金，服務業的基本上隨時隨地都能跪」、「換我絕對在一樓大吵大鬧，讓其他人都知道這家店的店員什麼德行」。

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