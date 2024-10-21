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烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

▲俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭指出，俄羅斯軍工業中仍可見台灣產品。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

一項烏克蘭調查指出，來自台灣的工具機、微電子產品、化學品、半導體及微電子產品生產工具等，在烏克蘭戰爭於2022年2月爆發後，仍流入俄羅斯軍工業，管道包括俄羅斯直接及途經第三地進口。

根據這份經中央社檢視、已流通於烏克蘭官方的調查報告，對烏克蘭展開全面侵略後，俄羅斯經濟快速軍事化，但礙於國內廠商無法滿足軍工業急速擴張的需求、以及西方國家持續緊縮出口管制並擴大制裁，俄羅斯不得不另尋管道取得所需產品和技術。

台灣能提供品質和價格皆具足夠競爭力的商品，且出口管制和制裁措施的執行與調查力道相對寬鬆，因此成了俄羅斯軍工業進口商和海內外供應商的主要下手目標之一。

俄羅斯科學院經濟預測研究所（IEF RAS）今年8月執行的一項市場調查顯示，面對國際制裁與出口管制，高達53%的俄羅斯工業業者至今仍無法為所需商品在國內找到本土替代供應商。

儘管如此，相較於2022年4月有62%的俄羅斯業者反映類似問題，過去兩年多來，俄羅斯企業在「進口替代」方面，已取得進展。

烏克蘭的調查引用國際貿易、各國海關數據以及公開資料指出，儘管台灣與俄羅斯之間的雙邊貿易額在烏克蘭戰爭爆發後呈下滑趨勢，透過第三地，俄羅斯仍能持續取得台灣企業貨品。這些第三地涵蓋中國、香港、土耳其等。

根據調查報告，俄羅斯經由第三地進口的台灣企業貨品總額在2022年從不到8億5000萬美元增長至約17億5000萬美元，年成長2倍；在2023年，金額更進一步增長至約18億5000萬美元。

報告針對幾個俄羅斯軍工業主要需求項目，統計俄羅斯在不同時期直接和間接進口的台灣企業貨品總額。

以金屬加工工具機和電腦數值控制（CNC）加工中心為例，2019至2021年的進口總額（含直接與間接進口）為近3億3200萬美元；2022年至2024年5月，金額增長至4億2700萬美元。

在積體電路（HS 8542）和印刷電路板（HS 8534）方面，2020至2021年的進口總額（含直接與間接進口）為3億4100萬餘美元；2022至2023年，金額達近6億900萬美元。

此外，半導體生產設備（HS 8486）在2020至2021年的進口總額（含直接與間接進口）為200萬美元；2022至2023年為478萬美元。

根據報告，有台灣企業貨品流入的主要俄羅斯軍工大廠包括卡拉什尼柯夫（Kalashnikov）集團、隸屬俄羅斯技術國家集團（Rostec）的多家工廠、製造米格（MiG-）和蘇愷（Su-）戰鬥機的聯合航空製造公司（UAC），以及戰術飛彈集團（KTRV）。這些企業透過具多年經驗、熟悉俄羅斯軍工業生態的進口商取得台灣企業產品。

像波羅的海工業公司（BPK）、Promoil這類大型供應商，則自供應台灣品牌工具機賺取數以億計美元。

調查顯示，即便是遭歐美制裁的俄羅斯企業，仍能透過錯縱複雜的手法和供應網，成功規避制裁和出口管制。

常見現象包括在俄羅斯國內外另起爐灶成立新公司、以「民用」掩護「軍用」、利用位於中國和香港等未加入國際制裁的國家地區業者取得所需貨品，以及將台灣商品重新包裝為「俄羅斯製造」。

這項調查由烏克蘭智庫「國防改革中心」（Centre for Defence Reforms, CDR）執行。相關報告英文版預計近期提交烏克蘭在北大西洋公約組織（NATO）的主要夥伴參考。報告並附上中國、台灣、土耳其等地相關業者清單，以及業者之間的關係與貨品流向圖。

領導CDR、曾任烏克蘭武裝部隊總司令幕僚、近年來參與協調烏克蘭與北約合作事宜的丹尼柳克（Oleksandr V. Danylyuk）接受中央社採訪指出，無庸置疑，在協助俄羅斯規避制裁方面，居功厥偉的是中國（含香港）、土耳其和阿拉伯聯合大公國。

丹尼柳克說，這些國家不僅供應自家產品，也向俄羅斯供應來自其他國家的產品。然而，部分台灣製造商仍持續與俄羅斯企業合作。

他指出，這些製造商或許認為相關產品是為滿足「民用」需求，但事實上，在戰時經濟體制下，俄羅斯的「民用」工業生產規模不需要這麼多機械設備或微電子產品。

在烏克蘭國防部情報總局（GUR）一項公開資料庫中，針對俄羅斯武器系統內所含零組件、以及用於武器生產的設備工具，若在下拉式選單選擇「台灣」，可找到一系列關於產品、製造商、應用項目等的資訊。

丹尼柳克強調，台灣不是唯一參與國際制裁、產品卻仍流入俄羅斯的國家。然而，或許是考量中國對台灣的安全威脅，西方國家往往對台灣企業採取相對「寬容」的態度。

不過，丹尼柳克提到，當可用於滿足軍需的產品是途經中國、香港流入俄羅斯，包括經由台灣業者在中、港設立的據點，或是透過位於中、港的合作夥伴，台灣也有必要思考，這是否可能升高台灣面臨的安全風險。

至於為何俄羅斯業者需要將台灣商品重新包裝為「俄羅斯製造」，丹尼柳克說，主要原因有二：俄羅斯法規對本國軍工企業使用外國產品設限；以及掩飾受管制貨品的跨國供應鏈。

「改標」有助掩護相關供應和製造商，降低它們遭列入制裁名單的機率、避免供應鏈穩定性受影響。丹尼柳克提到，相關「改標」情況也可見於部分位於台灣的生產設施。

丹尼柳克指出，台灣業者不見得都是明知故犯違反台灣出口管制或制裁規範，但有鑑於俄羅斯軍工業複雜的供應網和制裁規避手段、以及持續浮現的國際制裁新議題和新資訊，台灣需要更強健的跨國交流合作，並透過有力的調查分析，確保政策目標落實。

值得一提的是，「平行輸入」（即未經正式管道進口）在俄羅斯一向盛行。丹尼柳克指出，部分貨品甚至可以是在未經製造商同意的情況下進入俄羅斯。現有的出口管制措施明顯不足以應對這個現象。

烏克蘭國會國家預算支出小組委員會主席札布蘭納（Lesya Zaburanna）本月初訪問英國期間接受中央社採訪表示，歐洲國家也有貨品流入俄羅斯軍工業。

然而，俄羅斯軍工產品今天用於打擊烏克蘭，明天卻可能用於攻擊波蘭和波羅的海國家。札布蘭納說，其他同為北約成員的國家屆時即有義務落實「集體防衛」，且恐需為此付出沉重代價。

札布蘭納呼籲自由民主國家強化對俄制裁。她強調，一旦俄羅斯及其盟友稱勝、成功躲過應得的懲罰，這就是自由民主的失敗，也會影響台灣。

「俄羅斯的勝利將擴大中國的對台行動空間」，丹尼柳克說。此外，不難想像，當俄、中兩個具否決權的聯合國安全理事會常任理事國氣燄高張，台灣可能面臨什麼樣的安全威脅。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日在國會演說提到，若烏克蘭現在未能大幅強化自己，則俄羅斯明年即可能大幅提升自身實力，甚至到永遠不需靠外交手段解決問題的地步。

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