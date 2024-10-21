潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

▲日本氣象廳預測潭美颱風生成後，可能會從巴士海峽經過。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

菲律賓東邊海域目前出現一個熱帶低氣壓，而根據日本氣象廳預測，最快24小時內就會生成為準潭美颱風，屆時會一路往西北方移動，預計26日左右抵達台灣南邊的巴士海峽，而相較中央氣象署的預測路徑，日本氣象廳的預測路徑稍微偏北，不過由於颱風尚未形成，還有變數，具體會對台灣造成多大影響仍待觀察。

根據氣象廳觀測，目前有望成為潭美颱風的熱帶低氣壓21日上午6時位在菲律賓海域東側（北緯13.7度，東經133.7度），以每小時20公里的速度往西移動，中心氣壓為1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

預測指出，該熱帶低氣壓最快24小時內就會升級成潭美颱風，22日起稍微加速，並持續沿著菲律賓東邊海域往西移動，23日方向些微轉北，改朝西北方移動。25日起速度會大幅放慢，而在26日會最接近台灣。

由於颱風還未生成，有各種因素可能影響移動路徑，未來是否會對台灣造成影響，仍需持續觀察。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問時則表示，熱帶性低氣壓今有機會變颱風，預估今天、周二偏西，之後轉西北朝呂宋島前進，通過呂宋島並進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，預報還有些變化；而預計周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得觀察，強度預估為輕颱上限。