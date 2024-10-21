　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

▲▼南韓20歲小隻馬直播主Yeri。（圖／翻攝自Instagram／vvyeri）

▲南韓20歲小隻馬直播主Yeri。（圖／翻攝自Instagram／vvyeri）

記者羅翊宬／編譯

南韓現年20歲的美艷女直播主「趙芮梨」（조예리，Cho Yeri），擁有亮麗動人且清純可人的臉龐，以及堪稱小隻馬的清瘦身材。不過，日前她卻透過社群平台Instagram發布限時動態控訴，先前她回家時遭到一名男子跟蹤，男子竟然在她家門外等候了足足13個小時，男子趁她打開家門時將她推到房內性侵。

根據韓媒《朝鮮日報》，儘管Yeri擁有身高153公分、體重38公斤的小隻馬身材，成為男粉絲們追捧的對象，不過一旦人身安全受到威脅，便往往難以靠身形優勢擊退對方，她於本月18日透過Instagram發布限時動態，包括一段家門口的監視器影像，並坦承自己遭遇「難以言喻的恐怖事件」。

從該段9秒鐘的監視器影像可以看到，一名頭戴鴨舌帽的男子躲在住處玄關門後，當女方一打開家門，他便順勢試圖侵入民宅，只見玄關門被反覆打開、關上，女方想將男生推出門外，但最後卻仍難以敵過身形優勢，玄關門慘遭侵入住處的男方給關上。

Yeri表示，「直到我打開家門想要走出的前一刻，這個男的待在我家門前足足有13個小時。當我一打開大門的瞬間，那名加害者就突然衝了出來。我想要大聲喊叫『救命』，但是我的嘴巴已經被他摀住。在展開一陣肢體衝突後，他很大力把我往房門裡推，害我被絆倒。」

Yeri痛訴，「然後，我就遭遇了難以在Instagram上說明的恐怖事件」，意指自己遭到該名闖入家門的男子性侵。

在直播時，有粉絲質疑Yeri是否為自導自演。對此，Yeri直接解釋，「這段影片並不是偽造的，是我向警方舉證時所交出的原版影片，拍攝日期是8月28日。」

其他網友們留言表示，「當有一個變態在你家門口待了13個小時，結果你一打開門他就闖進來，這要躲也躲不掉」、「恐怖到起雞皮疙瘩」、「一定要將他繩之以法」、「現在是只要打開家門，就得惶惶不安嗎」、「還以為是以前發生的事件」、「為什麼會有那麼多變態和瘋子」。

至於該名強闖家門男子的具體身分為何，各界對此眾說紛紜。《朝鮮日報》、《世界日報》表示，目前還未知男子的身分。然而《News1》卻指出，其實該名嫌犯是Yeri過去交往長達1年半的前男友，他謊稱有東西放在Yeri家忘了拿，在誘拐Yeri開門後，趁機闖入住處，目前已被移送給檢方拘留。

ET快訊
國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責
朝野拚修法「增加國定假日」　每年有望多放10天假
快訊／林威助回歸！　富邦悍將宣布聘任
三上悠亞0偽裝「吃阜杭豆漿」！　超兇身材現形
快訊／找刑事戰將當內鬼　九州集團陳政谷出庭喊：如實報導喔
7人挑戰金天縱走　領隊突倒地身亡
罕見「核電歸零」！　核三廠2號機今起大修41天
蔡壁如稱「友人帶柯爸病歷」給柯文哲看　陳智菡澄清：明顯錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構　數百民眾逃難

美軍「海豹部隊」協助保台？　可能戰略曝光：鎖定中國戰艦

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機墜毀　2飛行員身亡

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構　數百民眾逃難

美軍「海豹部隊」協助保台？　可能戰略曝光：鎖定中國戰艦

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機墜毀　2飛行員身亡

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

快訊／台中26歲女3F租屋處墜落！撞破遮光罩送醫搶救

7-11燕麥拿鐵「買6送3」、全家單品55折！超商咖啡必買優惠

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

【廣編】蔡詩芸秀秘密髮寶　「MAGNETIC磁吸瞬效洗護」強大髮絲力量121%

台灣女性動作影集預告曝！隋棠化身「地表最強媽媽」

以地熱發電提供冰島農業解方　台科大學生奪iF年度最佳獎

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

橫濱老翁遭殺　日警：是匿名流動型犯罪

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

鎖定真主黨金融機構　以軍宣布即將空襲黎巴嫩

選前每天抽3200萬　馬斯克砸錢拉票恐違法

更多熱門

相關新聞

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

菲律賓東邊海域目前出現一個熱帶低氣壓，而根據日本氣象廳預測，最快24小時內就會生成為潭美颱風，屆時會一路往西北方移動，預計26日左右抵達台灣南邊的巴士海峽，而相較中央氣象署的預測路徑，日本氣象廳的預測路徑稍微偏北，不過由於颱風尚未形成，還有變數，具體會對台灣造成多大影響仍待觀察。

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

衝撞日首相官邸　嫌穿防護服疑預謀犯案

衝撞日首相官邸　嫌穿防護服疑預謀犯案

日本14起竊案老翁慘死　警揪「驚人巧合」

日本14起竊案老翁慘死　警揪「驚人巧合」

韓工廠大火　 火勢「連燒30棟」驚悚畫面曝

韓工廠大火　 火勢「連燒30棟」驚悚畫面曝

關鍵字：

日韓要聞南韓BJ直播主Cho Yeri

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

柯佳嬿真的跳16蹲了

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面