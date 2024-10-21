20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

▲南韓20歲小隻馬直播主Yeri。（圖／翻攝自Instagram／vvyeri）

記者羅翊宬／編譯

南韓現年20歲的美艷女直播主「趙芮梨」（조예리，Cho Yeri），擁有亮麗動人且清純可人的臉龐，以及堪稱小隻馬的清瘦身材。不過，日前她卻透過社群平台Instagram發布限時動態控訴，先前她回家時遭到一名男子跟蹤，男子竟然在她家門外等候了足足13個小時，男子趁她打開家門時將她推到房內性侵。

根據韓媒《朝鮮日報》，儘管Yeri擁有身高153公分、體重38公斤的小隻馬身材，成為男粉絲們追捧的對象，不過一旦人身安全受到威脅，便往往難以靠身形優勢擊退對方，她於本月18日透過Instagram發布限時動態，包括一段家門口的監視器影像，並坦承自己遭遇「難以言喻的恐怖事件」。

從該段9秒鐘的監視器影像可以看到，一名頭戴鴨舌帽的男子躲在住處玄關門後，當女方一打開家門，他便順勢試圖侵入民宅，只見玄關門被反覆打開、關上，女方想將男生推出門外，但最後卻仍難以敵過身形優勢，玄關門慘遭侵入住處的男方給關上。

한남 스토커가 문 앞에서 13시간 대기타다가 문 열리자마자 bj조예리를 성폭행했다고 함



실제 경찰 증거로 채택된 cctv영상

영상 놀랄 수 있으니 조심 pic.twitter.com/cQww2XnOnm — 예토전생아카이브 (@Queenarchive2) October 18, 2024

Yeri表示，「直到我打開家門想要走出的前一刻，這個男的待在我家門前足足有13個小時。當我一打開大門的瞬間，那名加害者就突然衝了出來。我想要大聲喊叫『救命』，但是我的嘴巴已經被他摀住。在展開一陣肢體衝突後，他很大力把我往房門裡推，害我被絆倒。」

Yeri痛訴，「然後，我就遭遇了難以在Instagram上說明的恐怖事件」，意指自己遭到該名闖入家門的男子性侵。

在直播時，有粉絲質疑Yeri是否為自導自演。對此，Yeri直接解釋，「這段影片並不是偽造的，是我向警方舉證時所交出的原版影片，拍攝日期是8月28日。」

其他網友們留言表示，「當有一個變態在你家門口待了13個小時，結果你一打開門他就闖進來，這要躲也躲不掉」、「恐怖到起雞皮疙瘩」、「一定要將他繩之以法」、「現在是只要打開家門，就得惶惶不安嗎」、「還以為是以前發生的事件」、「為什麼會有那麼多變態和瘋子」。

至於該名強闖家門男子的具體身分為何，各界對此眾說紛紜。《朝鮮日報》、《世界日報》表示，目前還未知男子的身分。然而《News1》卻指出，其實該名嫌犯是Yeri過去交往長達1年半的前男友，他謊稱有東西放在Yeri家忘了拿，在誘拐Yeri開門後，趁機闖入住處，目前已被移送給檢方拘留。