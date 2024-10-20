同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

▲潭美颱風2001年曾襲台，其為史上暴風圈最小的颱風之一，卻釀成繼1977年颱風賽洛瑪後，高雄最為慘重的一次水災。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中央氣象署今（20日）下午表示，菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓TD24，預估最快24小時後增強成今年第20號颱風「潭美」（Trami，越南命名），不過後期預測路徑不確定性大，需持續觀察。據悉，潭美颱風2001年曾襲台，為史上暴風圈最小的颱風之一，卻釀成繼1977年颱風賽洛瑪後，高雄最為慘重的一次水災。

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據了解，2001年7月10日，一個熱帶性低氣壓在呂宋島東北面海域增強為熱帶風暴，並命名為潭美，之後持續向西北方移動，並於7月11日登陸台東縣大武鄉。當年的潭美颱風暴風半徑僅80公里，是史上暴風圈最小的颱風之一，其外圍環流碰撞中央山脈，降雨密集地分布於台灣南部，形成所謂小颱風擁有大豪雨之勢。

此後，潭美颱風中心翻越中央山脈，過境台灣東部，其引進旺盛西南氣流，在高雄及屏東地區引發豪雨。雖然潭美颱風減弱成熱帶性低氣壓，卻導致降雨不減反增，創下高雄氣象站近40年以來，單日降雨量470.5公釐最高紀錄，造成全高雄市平原地區嚴重積水，以鼓山、左營及前鎮三區最為嚴重。

不僅如此，後來災情開始蔓延至鳳山、仁武等周鄰地區，另外在屏東縣則是鐵、公路交通中斷。其所帶來的災情，是繼1977年颱風賽洛瑪之後，高雄最為慘重的一次水災，史稱「七一一水災」，這也是高雄市政府記錄中少數造成市區淹水近成人膝蓋高的水災。

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