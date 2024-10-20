準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

▲潭美颱風即將形成，目前影響台灣的機率中偏高。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24今（20日）下午生成，中央氣象署預估明天增強為颱風「潭美」，以西北西轉西方向朝呂宋島前進，部分模式預測會北轉向台灣接近。天氣風險公司資深顧問吳聖宇說，接近台灣的可能性高，預估影響最大的時間應該會落在周五到周末。

吳聖宇在其臉書「天氣職人-吳聖宇」發文指出，熱帶性低氣壓形成，趨勢上來看接近台灣的可能性高，但是路徑上的細節還有很大變數，明後天會更明確，預估影響最大的時間應該會落在周五到周末，先提醒大家注意。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，潭美颱風即將形成，目前距離尚遠，5天後才會走到菲律賓呂宋島或巴士海峽，目前影響台灣的機率中偏高。但路徑變數還很大（誤差圈超大），繼續觀察，要留意，先不用過度緊張。

▲熱帶性低氣壓TD24路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員葉致鈞說，熱帶性低氣壓TD24預估明天下半天增強為颱風「潭美」，先以西北西轉西往呂宋島東方外海前進，目前通過呂宋島再往南海的移動機率較高，但也有部分模式預測顯示，移動到呂宋島附近逐漸北轉，朝台灣方向接近，屆時對台灣天氣的影響較明顯。

葉致鈞表示，秋颱路徑比較難預測，除了北方高壓會有南下的狀況，加上還有鋒面系統也會影響，目前該熱帶性低氣壓的路徑預測分歧大，預估周四、周五最接近台灣的時候，路徑是否往台灣將是關鍵，路徑仍有不確定性，氣象署將持續觀察。