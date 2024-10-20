潭美颱風估明生成！環流東北季風夾擊　北東雨彈猛烈「紅到發紫」

▲東北季風影響，周二晚間至周四大台北、宜蘭有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24今下午生成，預估明天增強為輕度颱風「潭美」，中央氣象署指出，周二東北季風增強，北部、東半部及恆春半島易下雨，大台北及宜蘭有局部大雨，周五起還有熱帶系統的外圍環流影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨發生的機率，中南部山區也有零星降雨。

氣象署預報員葉致鈞說，明天至周二白天東北季風減弱，水氣少，大台北、東半部仍有零星降雨，但雨勢比今天減緩，桃園以南及離島地區則晴到多雲。周二晚間開始另一波東北季風南下增強，一路持續影響到下周。

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▲受東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部、東半部未來一周降雨明顯。（圖／氣象署提供）

他表示，周四之前北部、東半部及恆春半島容易下雨，北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部大雨發生的機會，尤其宜蘭山區不排除有局部豪雨發生，降雨時間比較久，中南部及離島地區仍是多雲到晴。

葉致鈞指出，周五之後東北季風加上熱帶系統的外圍環流影響，北部、東半部降雨更明顯，大台北、東半部注意局部大雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能有局部豪雨發生，外圍環流的水氣越過山脈，中南部山區也會有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致鈞表示，北台灣今天白天偏涼爽，高溫25至26度，明、後天東北季風減弱，溫度稍回升，高溫28至30度，花蓮及台東、中南部較無影響，高溫度30至33度。

他表示，周二晚間東北季風增強，北部高溫明顯下降，周三、周四整天高溫落在23至25度，其他地區也略降1至2度，感受舒適偏暖。周五之後呈現逐漸回溫趨勢，但仍要視熱帶系統的路徑及位置而定。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致鈞提醒，周三起受東北季風和熱帶系統外圍環流的加乘作用之下，各沿海及離島風浪增強，基隆北海岸、東半部留意長浪發生的機率，有些地方強陣風達9至11級、浪高達4至5米，海邊活動請多加注意。

至於熱帶系統動向，葉致鈞說，熱帶低壓TD24預估明日增強為潭美颱風，以西北西轉西朝呂宋島東方外海移動，再往南海的機率較高，但部分模式預測，移動到呂宋島會逐漸北轉，對台灣天氣比較有影響，路徑仍有不確定性，將持續觀察。

▲熱帶性低氣壓TD24路徑預測。（圖／氣象署提供）