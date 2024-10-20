「紅標、純米」米酒怎麼選？營養師曝差異　煮菜用「這瓶」

▲米酒有分紅標料理米酒、純米料理米酒、米酒水和米酒頭。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在市面上選購米酒的時候，會發現種類異常豐富，有紅標米酒、純米料理米酒、米酒頭、米酒水等種類的米酒。到底哪種料理該用哪種米酒，這些米酒之間又有何差異，營養師程涵宇為此也分析市面常見的米酒之間的差異，更直言，其實日常烹飪只需要使用「紅標米酒」即可。

根據《健康20》報導指出，營養師程涵宇表示，米酒產品因其不同的成分和酒精濃度，適合多種烹飪需求和飲用用途。程涵宇表示，其中紅標料理米酒是日常烹飪的經濟實惠之選。這款米酒酒精濃度為19.5%，成分包括米和精製食用酒精，是經過蒸餾後調和而成的，特別適合大量使用米酒的料理，像是麻油雞、薑母鴨等，就連在燉煮和炒菜時能有效去腥增香的效果。

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相較之下，紅標純米料理米酒則更加注重風味，其成分為100%純米發酵製成，並未添加食用酒精，酒精濃度同樣為19.5%。程涵宇解釋，這款米酒的米香較為濃郁，特別適合需要提升料理風味的人士，對於精緻料理或需要突出米酒香氣的燉煮菜餚來說，這款米酒能帶來更豐富的味道層次。例如在一些高端菜餚中，純米料理米酒的香氣能讓料理更加出色。

如果需要低酒精含量的烹飪用途，紅標米酒水是一個合適的選擇。這款米酒水酒精濃度僅為0.51%，成分僅為米，主要去除了大部分酒精，只留下微微的酒香，非常適合那些希望料理有些許酒香但又不想加入過多酒精的人士。

程涵宇提醒，雖然米酒水的酒精濃度低，但仍非完全無酒精，懷孕或坐月子的婦女在使用時仍需注意攝取量。米酒水的應用特別適合低酒精需求的烹飪場合，能增加料理的香氣而不帶來過多的酒精影響。

至於米酒頭，則是米酒蒸餾時的精華部分，酒精濃度高達34%，成分依然是米。程涵宇解釋，米酒頭適合用於製作藥酒，或作為基底酒調製其他飲品。在某些需要高酒精含量的菜餚中，米酒頭也能發揮絕佳的風味效果。其高濃度的特性使它在藥酒製作或特殊菜餚中非常受用。

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