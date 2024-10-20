縣市長喊8成碳費留地方　彭啓明：「應用在減碳」不要利益分贓

▲環境部長彭啓明回應地方政府要求碳費分配比例。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

碳費明年開徵，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等地方首長連日呼籲，碳費至少要有8成留在地方。環境部長彭啓明今表示，空污費和碳費不同，若按比例高雄市分配最多，台北市和基隆市都分不到，全世界都沒有訂定分配比例，也不符合台灣法制，希望縣市首長多瞭解碳費、碳定價意義，不要把碳費當成利益分贓或政府的財政手段，一方面罵碳費讓物價上漲，另一方面又來要這筆費用。

彭啓明今天下午出席「環境教育繪本嘉年華會暨社區成果發表會」頒獎活動，會前接受媒體聯訪回應地方政府要求碳費分配比例。

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彭啓明表示，「氣候變遷因應法」本就明訂碳費用途應納入補助地方政府執行溫室氣體減量工作，但根據「財政紀律法」規定，不得訂定固定經費額度或比例，因此，照規定無法列出多少比例給地方政府，不過，地方政府若有好的減碳計畫或調適行動需要經費，未來兩年後正式徵收後會優先處理。

彭啓明說明，排放溫室氣體造成全球暖化，和排放空氣污染物不一樣，過去空污費6成給地方，但空污是比較全面性的，若用排碳量的計算來分配碳費，這次徵收的近500個工廠的排放量中，在高雄比例最高約 26%，雲林 24%，台中13%，基隆、台北市、嘉義市、金門縣、澎湖縣都是沒有，新北市、南投縣都不到1%，反而偏遠山區、海邊地窪地區受到氣候變遷影響很大，卻完全拿不到錢，這就喪失徵收碳費的意義。

彭啓明指出，以他過去參加11次聯合國氣候變遷會議，一開始也是在比例分配吵翻天，這幾年才回到用實際減碳或是調適的計畫審查才有經費，而非平均分配，希望台灣不要逆著全球潮流，可以走在對的道路上，「不要把碳費當利益分贓或政府的財務手段」，希望縣市首長多瞭解碳費、碳定價的意義，與傳統的徵收空污模式並不相同。

彭啓明還說，碳費制度從無到有，花了4年時間，歷經了張署長、薛部長到他上任5個月，環境部團隊可說是從血和汗堆裡爬出來，感謝卓院長給了兩頂鋼盔、撐過一切，強調兩年後實際收到的碳費只有60億元，不是600億或6000億，希望能用在對的地方，而不是像蓋公園一樣，用在與減碳無關的地方建設上，盼地方首長幫忙多溝通，共同守護台灣和地球。

環境部於本月7日完成碳費費率審議，8日進行草案預告，碳費一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100元。碳費預計從明年1月1日開徵、5月底前試申報，2026年中正式收費，每年碳費收入約60億元。