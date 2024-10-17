找各單位副首長擔任「永續長」　彭啓明：希望政府帶頭減碳

▲環境部長彭啓明（圖右）表示，11月下旬將舉辦首次永續長聯盟共識營。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為加速推動綠色成長及2050淨零轉型，環境部長彭啓明今（17日）表示，各部會副首長、各縣市副首長將擔任永續長，屆時都將參與11月下旬舉辦的首屆政府永續長聯盟共識營，希望強化政府對推動減碳等永續活動的認知，尤其政府目前每年綠色採購約120億元，希望政府帶頭進行減碳工作，打造減碳生態系。

我國碳費費率上周拍板。根據環境部規劃，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100元；碳費預計明年5月底前試申報，後年正式收費。

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儘管費率公布後，環保團體、經濟部和產業界都表示遺憾。彭啓明今天下午仍與次長施文真，共同宣布11月下旬將舉辦第一次政府永續長聯盟共識營，行政院永續長將由副院長鄭麗君擔任，永續長聯盟秘書長將由彭啓明擔任，各部會副首長與各縣市政府副首長將擔任永續長。

彭啓明表示，因應氣候變遷，需要長期推動減碳工作，故必須中央跨部會與地方政府共同攜手合作，因為氣候變遷議題，屬於全球性並在地化影響議題，這次永續長聯盟共識營，將邀請在國際永續評比表現優異的民間企業永續長來授課，與官方永續長面對面進行對接與教學，藉此強化對推動減碳等永續活動的認知。

彭啓明進一步表示，減碳項目包羅萬象，而永續長要負責帶領減碳工作，必須要有明確認知減碳工作，並訂立好目標，才能由上而下領導會比較快，所以才要進行強化教育與認知。以國內目前每年約120億元的綠色採購，若所有永續長都對減碳有所明確認知，像是知道水泥耗材以低碳為主，就可以帶頭進行減碳工作，打造減碳生態系。

環境部公布碳費費率後，預估2026年碳費約可徵收60億元，媒體詢問環境部是否制訂多少比例給予地方政府。彭啓明表示，不會制訂比例，但地方政府若提出很棒的減碳計畫會優先給錢。