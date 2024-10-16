彭啓明為齊廷洹抱屈「絕非靠爸」　籲尊重講者：換成我就不再去

▲齊廷洹演講卻收到承辦人「靠爸餘蔭」訊息。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，卻遭承辦人傳「靠爸餘蔭」羞辱訊息。與齊柏林友好的環境部長彭啓明今天呼籲，盼承辦人對演講者都要有適當的尊重。

已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，會前卻遭承辦人傳「靠爸餘蔭」羞辱訊息，以致氣憤離場。縣長鍾東錦今天凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹致歉，向齊柏林致敬。

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環境部長彭啓明當時也在齊廷洹臉書留言「加油」，而齊廷洹則回覆「謝謝彭叔叔」。

彭啓明今天出席「2024新南向國家區域合作夥伴國際交流論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，他在民間時也曾遇過類似的情境，演講準備時間是非常久的，希望承辦人對演講者都要有適當的尊重，同樣的事件如果是他自己，「可能下次就不會再去（演講）了」。

彭啓明說，他和齊柏林是好友，也知道齊廷洹是非常努力的人，齊廷洹並不是「靠爸」才有今天，過去他當老師時的收入比現在好很多，「現在等於是做義工」；他是希望延續父親的理念，幫助這個社會、讓台灣能更乾淨。

彭啓明提到，齊廷洹今天遭受這樣的遭遇相信「衝擊有點大」，再次呼籲承辦人能更尊重演講者。