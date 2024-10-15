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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

▲▼立委洪申翰、環境部長彭啟明體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

▲立委洪申翰、環境部長彭啟明日前體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

綠委洪申翰日前踢爆北市只列冊2名萬華拾荒者，導致上百名拾荒者領不到中央「資收關懷計畫」補助費。北市府則聲稱，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，但因環境部未將廢紙納關懷項目，才影響參與意願。對此，綠委洪申翰痛批扯謊，難道北市拾荒者都沒在收鐵罐、玻璃、塑膠或紙容器嗎？去街上看看很難嗎？那些收鐵罐、玻璃、塑膠或紙餐盒的拾荒者，都不需要加成補貼的幫助嗎？只要台北市一天不願意把他們列冊，項目再多，這些拾荒者都得不到幫助。就這麼簡單。

▲▼立委洪申翰、環境部長彭啟明體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

對於洪申翰指控，北市環保局聲稱，洪申翰「倒果為因」，北市資收個體戶主要以回收廢紙類，但因環境部未將廢止納關懷項目，才影響參與意願。

對此，洪申翰批評，在弱勢生存的議題上說謊，自己真的忍無可忍。昨天揭露，台北市環保局在萬華，只有列冊2名拾荒者，導致上百位萬華拾荒者，沒辦法獲得中央「資收關懷計畫」的協助後，北市府卻還要瞎掰，說我的揭露是「本末倒置」，而且居然還想把問題推卸給中央。

洪申翰點名，蔣萬安市長，可能你出身權貴，完全不懂底層的勞動生存處境，但完全聽信下屬遮蔽事實的說詞，就對外胡扯，代表你不只是無法苦民之苦，更是無能。

洪申翰點出，一、目前一個資收拾荒者，因為大宗物資的價格波動，現在可能一週勞動拾荒六天，每天做回收12小時，但一個月所能換得的收入，卻只有5000到8000元，當然包括台北市。二、因為拾荒者收入持續被壓縮，所以環境部規劃「資收關懷計畫」，來對弱勢拾荒者的回收物加成給付，但前提是，地方政府要將他們盤點列冊，才能請領這個補助。每個人每個月最高上限可以多領5000元，當然是不無小補。

洪申翰續指，三、重點來了，目前全台灣有將近2700名拾荒者有接受「資收關懷計畫」的幫助，但台北市有多少位呢？全台北市只有30位。而在萬華，沒有任何一位拾荒者，有獲得資收關懷計畫的協助，「我再說一次，沒有任何一位。」

洪申翰直言，台北市的人口佔全國10%，但得到「資收關懷計劃」幫助的拾荒人數，卻只佔全國1%多一點。是因為台北市都沒有拾荒者嗎？蔣市長走到街頭看看吧。是因為台北市的拾荒者都特別富裕嗎？不要幻想了好不好。是因為中央政策設計阻礙了台北市的拾荒者嗎？那為什麼只有台北市特別特別少。

答案很簡單，不是拾荒者不願意加入，是北市府不願意將他們列冊。因為對北市府來說，只要不把他們正式列冊，就可以把這些拾荒者視而不見。當他們不存在，好像台北市都沒有拾荒者，也不需要拾荒者一樣。但需要額外補貼支持的拾荒者們，因為北市府不符合現實的列冊限制，就必須跟中央的補貼資源硬生生絕緣了，這擺明，是為了你們想塑造虛幻的城市形象，去犧牲弱勢者的生存福利。

洪申翰喊話，請蔣萬安走出冷氣房，問問這些街頭上的拾荒者，他們希不希望多拿到一個月數千元的補助金？自己親身到台北街頭跟這些拾荒者長輩互動、討論非常多次了，七月中，也才帶環境部彭部長一起到萬華體驗拾荒的勞動過程，「蔣市長，我願意帶你到台北市的街頭走一遭，我們可以一起問問他們。但前提是，台北市政府必須正視他們，不能再以為，把眼睛閉起來，就可以當這些弱勢者不存在。」

洪申翰直言，一個城市，是否進步，真的不是看掌權者那些虛幻的吹噓，而是看你怎麼對待弱勢者，願不願意誠心實踐「不遺漏任何一個人」？
 

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