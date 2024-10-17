　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市怒嗆洪申翰：毫無問政高度　不願面對「中央標準有問題」真相

▲▼蔣萬安帶二寶、三寶參加台北市政府前升旗活動。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委洪申翰近日因質疑台北市拾荒者列冊問題，上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費一事槓上北市府；洪17日再指控北市府3大謊言，批評台北市長蔣萬安打造台北版的清理低端人口。台北市政府發言人殷瑋晚間回擊，洪申翰惡意扭曲之處甚多，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度，不願面對「中央訂定的標準有問題」真相。

針對民進黨籍立法委員接連就「資源回收」議題批評北市府，殷瑋17日晚間表示，再怎麼惡意抹黑、爭功諉過、急於表忠，也無法改變民進黨立委雙重標準、漠視基層、對政策實務一無所知的事實，「何時才能拋開政治攻防，站在拾荒者這邊？」

殷瑋指出，台北市內資收紙類占七成，中央在資收計劃中卻完全排除紙類，台北市向中央反映也無效，「是不是聽不見地方的聲音？難道台北市拾荒市民的生計就不重要？」

▲▼立委洪申翰出席民進黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪申翰。（資料圖／記者李毓康攝）

殷瑋批評，洪申翰連串發言，卻完全無法正面回應北市府早已明確指出的事實，「台南、高雄都有完全沒有造冊的區」，「請問委員是不是不敢拿同樣一套標準，公平以事實進行檢驗？還是面對中央政府排除廢紙、容有疑義的補助標準，就只剩下護航功能？」

殷瑋提及，中央至今已連續在2名綠委洪申翰、林楚茵所屬的民進黨執政之下連續9年，卻有真實的「拾荒者」，在中央的標準之下，「加入計畫卻至今沒拿到半毛錢」，「請問委員何時能停下惡意所為的政治攻防，真正拿出辦法，盡好中央民代的職責，監督該監督的對象，改善基層人民的真實生活？」

此外，殷瑋也進一步批評洪申翰17日質疑「惡意扭曲之處甚多」，第一，洪申翰所說「效仿北京清理低端人口」，「東拉西扯，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度！」台北市是全台唯一在中央補助標準之上，額外以市府預算增加1000元補助的城市，難道這也叫做「清理」？

▲▼上海市訪團前往台北市府拜會，北市府發言人殷瑋會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府發言人殷瑋。（資料圖／記者李毓康攝）

殷瑋說，第二，洪申翰稱南部城市有部份區「連一個列冊的人都沒有」是因為「人口稀疏」，對台灣人口分布與資收現況的認識之淺，令人大驚失色，「如果真的要這樣比較，直接請委員回答，高雄人口最密集的區，有幾位造冊者？」真正的問題核心是不分城市，在中央政策之下，地方面臨了類似困境，需要中央民代透過監督來協助解決，而不是只會指著特定城市的鼻子罵，讓真正需要幫助的民眾莫名所以。

殷瑋強調，第三，台北市現有41位加入補助計畫的造冊者中，有10位至今沒領到任何一毛錢，其中更有6位是洪申翰「看似關心」的弱勢族群，請洪向社會大眾交代補助在哪？

殷瑋提及，第四，洪申翰稱可以分開價低的鐵罐賣給中央、價高的鋁罐賣民間，忽視拾荒者勞動本身就很繁重、不可能有時間「多跑幾趟」分頭賣，再次證實洪申翰應虛心面對外界「何不食肉糜」之議。

最後，殷瑋表示，第五，洪申翰質疑「北市府刻意不作宣傳，甚至以編造理由拒絕拾荒者申請」，事實卻是北市府長期積極協助拾荒者，最近一次透過各區清潔隊大範圍訪查到274位尚未造冊的資收戶中，有270位都明確「拒絕造冊」，再次證明洪申翰不願面對的真相是「中央訂定的標準有問題」。

ET快訊
偷開外公車撞死3人　北市15歲駕駛：會車緊張才失控的
中央黨部遭「自家人偷竊」損失25萬　民眾黨證實了
南非要求10月底前遷出駐館　林佳龍下令研擬反制
快訊／威力彩4.9億開獎了！實現財富自由就看這7碼
曾智希墾丁酒吧遭下藥！老闆突拉下鐵門 她頭暈「1招機智脫險」
快訊／新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市怒嗆洪申翰：毫無問政高度　不願面對「中央標準有問題」真相

為大巨蛋VIP包廂隔空互嗆　體育局：盼遠雄勿訴諸情緒字眼

蔡英文抵達比利時　歐洲議會舉白酒杯喊「敬自由民主跟友誼」

損失價值25萬相機、鏡頭！中央黨部遭「自家人偷竊」　民眾黨證實了

加強打詐力道　劉世芳：相關部會要因地制宜提升全民識詐力

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

大巨蛋VIP包廂爭議！被嗆「追求獲利棄社會責任」　遠雄：北市府情勒

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

黎元停車場蓋「殯葬大樓」引民怨　北市評估3方案曝光！

中州科大退場轉作民防基地遭藍委質疑　內政部：非建社宅好區位

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

北市怒嗆洪申翰：毫無問政高度　不願面對「中央標準有問題」真相

為大巨蛋VIP包廂隔空互嗆　體育局：盼遠雄勿訴諸情緒字眼

蔡英文抵達比利時　歐洲議會舉白酒杯喊「敬自由民主跟友誼」

損失價值25萬相機、鏡頭！中央黨部遭「自家人偷竊」　民眾黨證實了

加強打詐力道　劉世芳：相關部會要因地制宜提升全民識詐力

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

大巨蛋VIP包廂爭議！被嗆「追求獲利棄社會責任」　遠雄：北市府情勒

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

黎元停車場蓋「殯葬大樓」引民怨　北市評估3方案曝光！

中州科大退場轉作民防基地遭藍委質疑　內政部：非建社宅好區位

每9.9分鐘1對夫妻離婚！　「4大警訊」小心感情已生變

嘻小瓜遭男粉情勒逼追IG！　見「炫耀舉動」氣炸退追：蠻不舒服

仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用　平時確保部落交安、地震時可供避難

日天團「RADWIMPS」隊長桑原彰宣布退團！公司證實：理念逐漸不同

偷開外公車撞死3人　北市15歲駕駛：會車緊張才失控的

獨／阿本「不想再演」出櫃⋯38歲才敢玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」

「大師加持」佛飾吊墜誆婦人逾百倍價　還鼓吹投資...警銀聯手阻詐

義大利鞋王讚隋棠完美「激發靈感」　Giuseppe Zanotti美鞋這一處最性感

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

快訊／威力彩4.9億開獎了！實現財富自由就看這7碼

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

柯文哲沒戴眼鏡出庭　郭正亮曝1變化

大巨蛋VIP包廂淪招待所？遠雄嗆北市府

南非竟在國慶脅迫我國代表處遷出！　林佳龍要求研擬反制

為大巨蛋VIP包廂槓上　蔣：絕不妥協

大巨蛋包廂成私人招待所？藍議員：只開放過1間

中央黨部遭自家人偷竊　民眾黨證實

藍白士氣大振　下一步逼中央分錢

被北市嗆棄社會責任　遠雄：情勒

南非不給協商！　令我國駐處10／30搬離首都

質疑林右昌急著罷樑是「怕被抓包」　 郭正亮：過去八年做了什麼

中共軍演竟曝光我雄風飛彈發射車位置　顧立雄：加強訊跡管理

國民黨、國台辦都幫退將喊冤　國防部：已查核確實違法

影／法國開烘焙坊台灣夫妻「探班」　送蔡英文手做可頌

訪法國參議院　蔡英文與法跨黨派議員會面：台法是民主自由價值夥伴

更多熱門

相關新聞

大巨蛋VIP包廂　北市：遠雄勿訴諸情緒字眼

大巨蛋VIP包廂　北市：遠雄勿訴諸情緒字眼

台北市議員日前質疑，台北大巨蛋3樓18間VIP包廂恐變「遠雄私人招待所」；遠雄17日批評北市府無權涉及營運，使體育局回嗆遠雄汲汲追求獲利，將社會責任棄之於後，而遠雄則再嗆北市府「情緒勒索」。對此，台北市體育局聲稱「最後回應」此事，強調遠雄應就包廂租賃資訊公開透明提出合理解釋，盼遠雄勿訴諸情緒字眼，以免有失企業高度。

即／少年「開外公的車」撞3人命危　目擊者還原情況

即／少年「開外公的車」撞3人命危　目擊者還原情況

即／北市未成年男開車撞攤販「1人卡車底」3命危

即／北市未成年男開車撞攤販「1人卡車底」3命危

被北市嗆棄社會責任　遠雄：情勒

被北市嗆棄社會責任　遠雄：情勒

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

遠雄為大巨蛋包廂爭議嗆北市府　李明賢：二房東喧賓奪主真是活見鬼

關鍵字：

北市台北市台北市政府洪申翰蔣萬安殷瑋拾荒者環保局環境部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

即／北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

即／北市3命危2傷重大車禍　肇事駕駛是15歲少年

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

大飛認愛了「女方身份曝光」！

更多

最夯影音

更多

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面