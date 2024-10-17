北市怒嗆洪申翰：毫無問政高度　不願面對「中央標準有問題」真相

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委洪申翰近日因質疑台北市拾荒者列冊問題，上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費一事槓上北市府；洪17日再指控北市府3大謊言，批評台北市長蔣萬安打造台北版的清理低端人口。台北市政府發言人殷瑋晚間回擊，洪申翰惡意扭曲之處甚多，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度，不願面對「中央訂定的標準有問題」真相。

針對民進黨籍立法委員接連就「資源回收」議題批評北市府，殷瑋17日晚間表示，再怎麼惡意抹黑、爭功諉過、急於表忠，也無法改變民進黨立委雙重標準、漠視基層、對政策實務一無所知的事實，「何時才能拋開政治攻防，站在拾荒者這邊？」

殷瑋指出，台北市內資收紙類占七成，中央在資收計劃中卻完全排除紙類，台北市向中央反映也無效，「是不是聽不見地方的聲音？難道台北市拾荒市民的生計就不重要？」

▲立委洪申翰。（資料圖／記者李毓康攝）

殷瑋批評，洪申翰連串發言，卻完全無法正面回應北市府早已明確指出的事實，「台南、高雄都有完全沒有造冊的區」，「請問委員是不是不敢拿同樣一套標準，公平以事實進行檢驗？還是面對中央政府排除廢紙、容有疑義的補助標準，就只剩下護航功能？」

殷瑋提及，中央至今已連續在2名綠委洪申翰、林楚茵所屬的民進黨執政之下連續9年，卻有真實的「拾荒者」，在中央的標準之下，「加入計畫卻至今沒拿到半毛錢」，「請問委員何時能停下惡意所為的政治攻防，真正拿出辦法，盡好中央民代的職責，監督該監督的對象，改善基層人民的真實生活？」

此外，殷瑋也進一步批評洪申翰17日質疑「惡意扭曲之處甚多」，第一，洪申翰所說「效仿北京清理低端人口」，「東拉西扯，只知惡劣抹紅，毫無中央民代問政應有的高度！」台北市是全台唯一在中央補助標準之上，額外以市府預算增加1000元補助的城市，難道這也叫做「清理」？

▲北市府發言人殷瑋。（資料圖／記者李毓康攝）

殷瑋說，第二，洪申翰稱南部城市有部份區「連一個列冊的人都沒有」是因為「人口稀疏」，對台灣人口分布與資收現況的認識之淺，令人大驚失色，「如果真的要這樣比較，直接請委員回答，高雄人口最密集的區，有幾位造冊者？」真正的問題核心是不分城市，在中央政策之下，地方面臨了類似困境，需要中央民代透過監督來協助解決，而不是只會指著特定城市的鼻子罵，讓真正需要幫助的民眾莫名所以。

殷瑋強調，第三，台北市現有41位加入補助計畫的造冊者中，有10位至今沒領到任何一毛錢，其中更有6位是洪申翰「看似關心」的弱勢族群，請洪向社會大眾交代補助在哪？

殷瑋提及，第四，洪申翰稱可以分開價低的鐵罐賣給中央、價高的鋁罐賣民間，忽視拾荒者勞動本身就很繁重、不可能有時間「多跑幾趟」分頭賣，再次證實洪申翰應虛心面對外界「何不食肉糜」之議。

最後，殷瑋表示，第五，洪申翰質疑「北市府刻意不作宣傳，甚至以編造理由拒絕拾荒者申請」，事實卻是北市府長期積極協助拾荒者，最近一次透過各區清潔隊大範圍訪查到274位尚未造冊的資收戶中，有270位都明確「拒絕造冊」，再次證明洪申翰不願面對的真相是「中央訂定的標準有問題」。