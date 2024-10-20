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臭氧濃度快速上升　屏東潮州空品呈紅色警示等級

▲環保局啟動空品不良應變作業。 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲環保局啟動空品不良應變作業 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣地區近日風場為東北風，中部以南污染物易累積，昨（19）日午後更受強烈光化作用影響，臭氧濃度快速上升，使屏東潮州空品呈紅色警示等級，環保局立即啟動空品不良應變作業。

▲環保局啟動空品不良應變作業。 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲環保局啟動空品不良應變作業。 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

環保局表示，屏東縣因位於下風及尾流弱風區，空氣品質深受東北季風挾上風處污染物影響，使近日空氣品質達到「對敏感族群不健康」等級，午後受光化作用影響，短時間更達紅色警示。

環保局依「屏東縣區域空氣品質惡化防制措施」，於昨(19) 日成立空氣污染防制應變小組，並啟動空品不良應變作業，通報縣內54家大型工廠進行降載減排、51家砂石場啟動防制措施並要求落實道路洗掃工作、前20大營建工地配合工地內外灑水及洗掃作業165.6公里，並針對移動污染源加強烏賊車查核共427輛，另對本縣露天燃燒熱區查獲6件違規案件，後續將依法進行告發處分。

環保局呼籲，今（20）日預估天氣型態與昨日相似，空氣品質仍屬不良，請民眾隨時注意空氣品質變化，敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者，請務必做好自我防護措施，並減少戶外活動。「屏東空氣品質通報即時通」手機APP提供屏東縣最新空氣品質資訊，縣民可多加下載利用。

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關鍵字：

東北季風汙染屏東縣環保局紅色警示

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