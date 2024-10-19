涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

▲東北季風影響，明天清晨北部和東半部仍有雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風來襲，明天(20日)清晨北部和東半部有雨，基隆北海岸、東北部、大台北嚴防短延時強降雨，白天後降雨趨緩，下周二晚間再有一波東北季風影響，北東再度轉濕涼。菲律賓東方海面熱帶擾動最快明後天變熱帶低壓，下周一、二有機會成颱，若生成颱風，將是今年第20號颱風「潭美」。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨東北季風較強，水氣多，北部、東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北地區有短延時強降雨，新竹以南多雲到晴；明天白天後水氣減少，降雨地區限縮桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星雨，新竹以南多雲到晴，要留意午後山區零星短暫陣雨。

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溫度方面，張承傳表示，明天受東北季風影響，北部、東北部較涼，高溫降至25到27度，其他地區仍有29到32度，各地低溫普遍為23到25度。

下周一、下周二白天東北季風減弱，張承傳說明，屆時氣溫將會回溫，北部、東北部高溫回升到29度，降雨較為減少，僅桃園以北、東北部有降雨。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下波東北季風緊接著將接力，張承傳表示，下周二晚間東北季風增強，且將影響到下周六，北部、東北部有短陣雨，下周四到下周六可能有熱帶性低氣壓或外圍雲系影響，北部、東北部降雨持續外，東北部有局部大雨，花東有局部降雨；下周三到下周六將有一波降溫，北部和東北部轉涼，高溫降至26度，低溫約22到23度。另外，中南部未來一周不受影響。

至於颱風發展趨勢，張承傳表示，目前熱帶系統持續發展當中，可能明天或後天有機會變熱帶性低氣壓，下周一或下周二有機會成颱，若成颱，下個颱風將是今年第20號颱風「潭美」(Trami，越南命名)，路徑朝西移動往呂宋島接近，未來會不會靠近台灣還要觀察，路徑仍有不確定性，而大低壓帶內未來有可能發展1到2個颱風。