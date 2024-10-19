下半天起「2地變天」　下周颱風可能路徑出爐

▲鋒面和東北季風影響，今天下半天到明天北東轉為濕涼。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)下半天起要變天了，受鋒面和東北季風影響，北部、東半部今下午到明天轉短暫陣雨天氣，山區有大雨機會，氣溫也將隨之下降，低溫下探22度；下一波東北季風下周二再接力，北東再度轉濕涼。下周將有颱風生成機會，路徑朝呂宋島或南海前進，對台灣直接威脅低，但要觀察是否加劇北部和東半部降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天天氣將有些轉變了，目前可看到隨著北方大陸冷高壓逐漸南下同時，其前緣建立一道冷鋒於日本海向西南延伸至中國福建，今日隨鋒面逐漸東移通過北部海面後遠離，東北季風就會逐步南下影響，預測北部及東部今日上半天為晴時多雲天氣，下半天起至明日將轉為陰有短暫陣雨，山區有大雨出現機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫也會隨之下降轉涼，林孝儒說明，今下半天到明日預測高溫約26到29度，低溫約22到24度。而季風南下幅度有限，對中南部天氣影響較小，預測中南部仍可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約31到34度，低溫約24到26度，日溫差較大。

下周一東北季風減弱，林孝儒表示，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。不過很快的，下周二將再伴隨一波東北季風南下影響，台灣又再度回到迎風北部及東部陰有短暫陣雨且氣溫轉涼，而中南部影響小，維持晴或多雲，午後山區零星短暫陣雨的天氣型態。

林孝儒指出，下周最需要關注的天氣變動，將會是目前存在於關島西側海域正逐漸組織發展的熱帶擾動們(編號94W及95W)，其所處環境有利增強，亦不排除兩系統合併發展可能，預測下周增強為颱風的機會較高，需再觀察。

至於未來熱帶系統路徑，林孝儒分析，目前預測由於其北側受副熱帶高壓勢力向西延伸，未來熱帶系統發展路徑於下周前期將往西方朝呂宋島靠近的機會最高，依目前預報來說，對台灣直接威脅相對較低。但要注意的是，若颱風如預期發展，並於下周末前後進一步靠近至呂宋島或南海活動，那屆時台灣若是在東北季風影響下，將有機會加強迎風北部及東北部降雨程度。