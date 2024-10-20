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東北季風到高溫剩24度　專家曝1關鍵颱風「往台灣東方海面北上」

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▲今天受到東北季風影響，新竹以北高溫降為24到25度，宜蘭山區可能會有較強降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

南北天氣大不同，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，受到東北季風影響，北部、東北部感受到秋季的涼意，新竹以北高溫降為24到25度，中南部高溫28至32度；目前菲律賓東方海面有大範圍熱帶擾動發展，今、明天有機會發展為熱帶性低氣壓，但預報路徑分歧，若高壓明顯減弱，可能由台灣東方海面北上。

廖于霆今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受東北季風影響，各地的天氣狀況不一，北部、東北部感受秋季涼意，新竹以北高溫預計會降至24到25度之間，北海岸與東北角局部陣雨，宜蘭山區可能會有較強降雨。

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他說，中部地區天氣相對穩定，早上會有些許雲量，大部分時間陽光露臉，高溫28至32度之間。南部早晚氣溫稍涼，白天高溫依然會達到31至32度。北花蓮易有陣雨，高溫降到29度，南花蓮到台東天氣還不錯，高溫仍有30至31度。

廖于霆指出，明天東北季風減弱，剩宜蘭、花蓮地區有短暫陣雨，其他各地陽光露臉氣溫上升，北部、東北部高溫回升到27至29度。中南部與東南部高溫31-32度。

不過，廖于霆表示，周二下半天，下波東北季風又增強，北部、東北部又將轉為陰有雨的天氣，周三北部東北部氣溫轉涼，並持續到周末。中南部與東南部影響不大，都是晴時多雲，白天悶熱的穩定天氣。

至於熱帶系統發展動向，廖于霆指出，數值預報模式顯示下周西北太平洋有颱風形成機會，目前在菲律賓東方海面有大範圍熱帶擾動發展，今、明天有機會發展為熱帶性低氣壓，但預報路徑相當分歧。

廖于霆表示，主要原因是中高層太平洋高壓的強度，如果高壓強一點，就會引導熱帶性低氣壓或颱風往呂宋島到南海方向移動；如果高壓明顯減弱，則可能由台灣東方海面北上。未來幾天還要持續觀察，至少周三前對台灣還不會有影響。

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