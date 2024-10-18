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大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10／21查核」

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國道1號北上2.7公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

大都會客運2088號國道客運今天下午行駛至國道1號北上2.7公里路段，車上突然傳出燒焦味，駕駛緊急停靠路肩並及時疏散車上43名乘客，旅客平安下車後，車輛才全面燃燒。公路局台北市區監理所表示，該車7月剛檢驗合格，監理所將於10月21日到公司查核，要求提報檢討改善作為。

今(18日)下午5時30分許，大都會客運車號KKA-0968國道客運車輛於國道1號北向2.7公里處發生火燒車事故，車上乘客43名及駕駛人均及時疏散，無人傷亡。

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公路局台北市區監理所表示，大都會客運公司於事發當時已緊急疏散乘客43名，並補償給每位乘客2千元慰問金，同時該公司會詳細調查事故發生的原因，做好矯正預防措施。

經監理單位調閱資料，該肇事車輛於105年4月1日於高雄區監理所辦理新車出廠新領牌照檢驗合格，並確實按定期檢驗週期，辦理每次車輛檢驗合格，最近1次檢驗日期113年7月19日於台北市區監理所轄管良友汽車工業股份有限公司（代檢廠）檢驗合格。

台北市區監理所表示，監理所預計於10月21日辦理公司查核，持續督導該公司提報檢討策進改善作為。

大都會客運今晚也致歉表示，該車今年8月剛完成二級保養，車況正常，後續將接受主管機關查檢，另也已提供旅客每人2千元慰問金。

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