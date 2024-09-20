國道客運掀漲價潮　公路局：政府補貼後「調價未超過漲幅1／3」

▲國光客運29條路線10/3調漲。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國道客運掀起漲價潮，國光客運昨(19日)宣布，10月3日起29條中長程路線調漲票價，平均調幅約6%，其中台北到高雄調漲36元。公路局表示，此次運價調整僅針對國道路段，整體全路線的票價漲幅會更低，政府也對票價漲幅進行補貼，票價調整在漲幅三分之一範圍內進行，減輕民眾負擔。

公路局表示，國道客運基本運價業經交通部於113年5月1日核定調升，為了推廣公共運輸政策，並減輕民眾的乘車負擔，政府已自核定次日起，針對票價漲幅實施補貼措施，以確保民眾搭乘權益及業者提升營運品質，本次業者所提票價調整內容，均在政府核定之運價範圍內合理調整。

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公路局說明，經政府補貼後TPASS月票使用者的票價不受影響，由政府全額補貼調漲票價差額費用，確保TPASS月票使用者在運價調整後仍能享受原有的優惠。同時，對於非TPASS月票乘客，則由政府補貼漲幅的三分之二，使實際票價漲幅將保持在合理範圍內。例如，以常見的四排座車型計算，最高漲幅不超過1.56%，三排座的漲幅亦不超過6.46%。由於此次運價調整僅針對國道路段，因此整體全路線的票價漲幅會更低。

針對客運公告漲幅，公路局指出，業者在調整非TPASS月票乘客票價時，須依照規定在本次漲幅三分之一的範圍內進行，並向監理所備查公告及公告一週後，始可正式實施。政府始終致力於保障民眾的交通權益，未來將持續關注國道客運的票價變化，並適時進行必要的補貼措施，為民眾提供更加友善的公共運輸服務。