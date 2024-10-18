國道客運11月起再漲一波　中壢、首都等6路線「最多漲7元」

▲首都客運11月2日起將調整北宜和北桃國道客運票價。（資料示意圖／首都提供）

記者李姿慧／台北報導

國道客運下一波調漲潮11月登場，中壢客運公告11月1日起2路線調漲票價，漲幅約1元；首都客運北宜和北桃等4國道客運路線也預計11月2日起調漲票價，漲幅約1元到7元不等。

中壢客運已公告，11月1日起，國道客運9009、9069與9069A部分區間調漲票價，調幅大約為1元，其中9069與9069A松山車站到桃園公車站將自87元漲至88元、捷運南京復興站到桃園公車站將從74元漲到75元；9009路線市府轉運站到桃園公車站將從101元漲到102元、台北科技大學將從87元漲到88元。

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首都客運國道客運路線也要調漲，其中台北到礁溪1572路線票價將從96元調漲為103元，漲幅7元；台北到宜蘭羅東的1570、1571、1572等路線票價也將從131元調漲為136元，漲幅5元。另外，首都客運1579路線部分區間票價也調整，漲幅約1到2元不等，預計11月2日開始調整。

▲首都客運11月2日起調整票價路線。（圖／首都客運提供）

首都客運總經理李建文表示，11月2日起台北到基隆、台北到桃園國道客運路線票價將調整，監理所已經核備，呼籲往返台北宜蘭的旅客可以買1800元的TPASS通勤月票，將不受調整票價的影響。

李建文指出，因為台北至宜蘭國道客運路線的載客人數只回流至8成5，各項成本包括轉運站的租金都上漲，首都客運採購新車準備在明年上路，各項成本都增加，不得不調整票價，盼民眾支持；除了首都客運之外，集團旗下的台北客運等其他客運也在申請票價調整中。

統聯客運也規劃申請票價調整，目前方案正修改中，預計近期再提報監理單位申請票價調整。

公路局台北區監理所表示，調整票價的國道客運路線大多為短程通勤，調整金額很低，通勤族和旅客大多已購買通勤月票，將不受影響，另首都客運集團的三重客運和台北客運也已規劃申請票價調整，統聯客運則觀望中。