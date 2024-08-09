埔里Feeling18巧克力工房夏日市集登場　邀民眾逛街看表演做公益

▲埔里Feeling18巧克力工房夏日市集今登場。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮「Feeling18」巧克力工房即起3天舉辦夏日市集「甜蜜一夏 Fun暑假」活動，以時下流行的文青風市集方式，提供給來自全台各地30攤手作選品創作者分享展售，同時場地報名費也將全數捐予南投家扶中心，邀請民眾分享甜蜜和樂趣，也一起做公益。

今天活動首日即有多家美食與文創手作品牌匯聚於Feeling18店前廣場，遊客逛街的同時也能享受多樣化的美味佳餚，更安排多元精彩活動各類表演輪番上陣，今天現場由喜裂克文化藝術舞團、街頭藝人駐唱營造出獨特的藝術氛圍；8月10日（六）、8月11日（日）還分別有溪南國小太鼓隊、泡泡秀、魔術秀、HOT Q GIRLS展現活力與創意，以及曼暉舞蹈表演、雙人特技表演、YOYO家族-葡萄姊姊&羚羊哥哥帶來精彩表演。

▲埔里Feeling18巧克力工房夏日市集攤商場地費用全數捐予南投家扶中心。（圖／Feeling18提供）

Feeling18指出，此次攤商所有的攤位報名費用為3天2500元，總數約7萬5000元，將全數捐給家扶中心，今天由南投家扶中心主任李雅婷出席代表受贈，南投家扶也以舞龍舞獅表演回報眾人的愛心。

活動資訊：

日期： 8月9日（星期五）至8月11日（星期日）

時間： 上午10:00 至 晚上20:00

地點： Feeling18巧克力工房 第一停車場