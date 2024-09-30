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明道中學畢業50年再聚首！　百位師生齊唱校歌憶當年

▲「起立、立正、敬禮，謝謝老師，祝老師教師節快樂！」熟悉的口令在教師節假期響起，上百位校友及數十位老師齊聚明道中學母校參加畢業週年同學會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「起立、立正、敬禮，謝謝老師，祝老師教師節快樂！」熟悉的口令在教師節假期響起，上百位校友及數十位老師齊聚明道中學母校參加畢業週年同學會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

教師節假期上百位校友及數十位老師齊聚於明道中學母校，參加畢業週年同學會，1994年畢業三十年的校友已年近半百，也有有1974年畢業五十年的校友，再見面已經白了頭髮。「起立、立正、敬禮，謝謝老師，祝老師教師節快樂！」師生們翻閱畢業紀念冊、走訪校園、看著老照片，重溫當年學子歲月。

此次畢業五十週年同學會由校友賴進昌醫師擔任總召，精心策劃讓校友們在校園中重溫舊日時光，由校長汪大久親自帶著學長姐們走訪校園，一探校園新面貌，並分享明道的今與昔，而畢業三十週年同學會則由陳明群老師擔任總召，活動中透過遊戲設計了懷舊地景篇、懷舊人物篇、懷舊金曲篇、流行歌曲篇，考驗同學們，與昔日同窗重溫學生記憶。

明道中學校長汪大久表示，今年是創校55週年，在教師節這個特別的日子辦理同學會別具意義，看看好久不見的老同學和諄諄教誨的師長們，畢業五十年或三十年能夠再聚實屬不易，代表在明道的中學生活是值得大家回味的，而校友是學校最寶貴的資產，校友和學校的關係是相得益彰，希望未來校友們也持續支持學校發展，同窗情誼永延續，明道人攜手未來再前進。

賴進昌總召提到，傳承是明道最美的風景，二十年前舉辦三十週年同學會時反映熱烈，二十年後的今天再相聚，已經是畢業五十年，雖然校景與過去不同，但同學間的情誼是不變的，透過聚會與大家一同找回中學時的同學，重拾年少時期的那股熱血與衝勁，找尋最初的夢想，讓實踐夢想的美好不再遙不可及。

陳明群總召說，當年我們離開時是高三，三十年後再回來，已只剩「三高」，大家都已成家立業士農工商，再次聆聽老師們的叮嚀與祝福，彷彿又回到了當年的教室，接受春風化雨般的殷勤教導，讓大家感受到校園情懷的深厚，也激勵彼此在各自的領域繼續奮鬥，共同迎向未來。

林江棟理事長強調，同學就像是家人一般，當校歌那熟悉的旋律響起時，原以為早已忘記歌詞，卻自然而然唱出口來，齊唱校歌後互道珍重，盼望同學老師之間在同學會後保持聯絡，並關注母校的發展，因為明道的成就，都是由校友們共同努力的成果，希望母校越來越好，培育出更多優秀人才。

▲「起立、立正、敬禮，謝謝老師，祝老師教師節快樂！」熟悉的口令在教師節假期響起，上百位校友及數十位老師齊聚明道中學母校參加畢業週年同學會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「起立、立正、敬禮，謝謝老師，祝老師教師節快樂！」熟悉的口令在教師節假期響起，上百位校友及數十位老師齊聚明道中學母校參加畢業週年同學會。（圖／記者游瓊華翻攝）

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