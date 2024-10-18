獨家／酸嘉中抓遲到「肯定是怕我們」！台中二中道歉：教練將請辭

▲台中二中棒球隊。（圖／資料照，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中二中在昨天（17日）黑豹旗64強賽事中原定交手嘉義高中，卻因遲到問題遭裁定輸球，不料台中二中總教練鄭肇豪竟表示，會遲到是交通因素，「嘉中肯定是會怕我們」。對此，校方今發出聲明道歉，表示將加強對棒球隊的規範與教育。教練鄭肇豪也指出，將在賽事結束後，請辭學校棒球隊教練一職。

鄭肇豪已公開發表道歉聲明，承認自己在比賽規劃上的失誤，導致學生失去比賽資格，並對比賽有不當發言。他表示將深刻反省並檢討，並願意承擔一切責任，除了將親自向嘉義高中棒球隊道歉，也會在賽事結束後，請辭學校棒球隊教練一職。

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▲中二中教頭鄭肇豪。

台中二中表示，作為教育單位，一向重視維持制度公平正義，包括體育精神亦是，並教育學生遵守比賽規則，「此次事件凸顯了校內棒球隊教練在教育訓練上之不足之處，學校將以此為鑑，加強對棒球隊的規範與教育。」

回顧事件，此戰原定17日上午9點開打，台中二中表定要在8點半抵達國體大球場，但沒想到在路上遇到交通狀況，最終9點26分抵達球場。來到球場後，台中二中總教練鄭肇豪與大會技術委員、嘉義高中總教練蔡士偉討論，最後決議兩隊仍上場比賽，但紀錄上裁定比賽，嘉中7比0獲勝。

鄭肇豪認為，這對於台中二中來說是個經驗，被大會安排在第一場，不過沒想到林口交通這麼糟。不料在講到雙方實力時，他突然話鋒一轉，批評嘉義高中「他們會怕，面子掛不住。」並透露有向對方教練抱怨，「你們甲組球隊抓這個，不是我們個人因素，而是交通因素，這樣格局很低。」