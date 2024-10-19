軍公教調薪「大學自籌經費壓力大」　台大校長：盼政府提供協助

▲台大校長陳文章表示，因為調薪產生的經費問題，希望政府能幫忙。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府連續兩年調薪，讓國立大學吃不消，成大預估今明兩年需自籌約3億元。台大校長陳文章今（19日）坦言，台大狀況和成大差不多，目前最大問題在校聘、自聘等非軍公教人員經費，這些錢是校方要全額自籌，但經費主要來源為學雜費收入與產學合作收入，前者凍漲，後者則不容易有大幅度成長，會向政府反映，希望教育部能夠協助解決。

政府今年7月宣布明年軍公教調薪3%，加上今年調薪4%，連續兩年調薪讓軍公教人員笑開懷。但同屬調薪範圍的頂尖大學校長們卻高興不起來，因為教育部對於國立大學調薪，僅針對軍公教補助75%，而歸類於校聘、自聘等編制外員工，也就是非軍公教部份，教育部並未補助，也讓大學面臨自籌龐大經費的壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以成大為例，今明兩年新增人事預算達6.5億元，其中成大就需要自籌約3億元經費。台大今天舉行校務會議，校長陳文章在會後接受媒體聯訪時坦言，台大面臨狀況跟成大差不多。

陳文章表示，因為軍公教加薪，校方除了要讓校內的教師等軍公教人員同樣加薪，就算是校聘、自聘等非軍公教人員部份，也要有相同的加薪幅度，但這部分經費卻是學校要自行負責，目前教育部並不補助。

陳文章進一步說明，調升非軍公教人員薪資的經費來源，包括學雜費收入、產學合作收入與募款，但因為學雜費很難調漲，而產學合作經費則不容易有大幅度成長，就算對外募款，多數款項也都有指定用途，所以對學校來說，非編制人員加薪後的經費來源才是最大挑戰，希望有長期的財務來源，目前有提出一些方案跟教育部溝通，在總預算開始審查後，會適度反映相關問題，也希望政府能幫忙解決。