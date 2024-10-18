台大放寬「申請停休門檻」　最遲期末考命題前可提出

▲台大教務會議通過，放寬學生提出停修申請時間與條件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

部分大學生選完課後，因對該課無興趣等因素，可向老師與系上提出停修申請。為讓學生有較長申請時間，台大今（18日）教務會議上通過學則修改，將學生申請截止時間從原本每學期第12周星期五，往後延長2周，等於期末考命題前就可提出，申請條件也從需經三道關卡，放寬為老師與系上同意，並從本學期起實施。

不少大學生在選完課及加退選課之後，可能因為對該課程無興趣、選修學分太多而無暇顧及少數科目，導致期中考太差。為了避免少數科目影響學生整體的學業成績表現，不少大學都有提供學生申請停休規定。

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台大目前學則規定，學生申請停修課程，必須在學校行事曆訂定學期第12周的周五前提出，逾期不予受理。同時申請停修課程，每學期以一科為原則，可透過線上申請，若申請停修課程超過一科（即第二科以上）者，除了要填寫學生報告書，還要經過學生就讀的學系、所或學位學程主管核准後，再送交教務處辦理。而停修課程的學分數則不計入該學期修習的學分總數。

台大在今天教務會議，通過學則修正，放寬學生申請停修課程規定。台大表示，修改學則後，可提供學生較長的停修申請時間，申請截止時間，從原本的每學期第12周的星期五，延長到第14周的星期五，且申請條件也從原本需要經任教老師、系上、教務處等三道關卡同意，放寬為僅需任課老師與系上同意，並從本學期起實施。

台大補充說明，經核准停修的課程，仍須登記在該學期成績單及歷年成績表，並在成績欄註明「停修」。停修課程的學分數不計入該學期修習學分總數。經核准停修後，已經繳交學（分）費等費用已者不予退費，未繳交者仍應補繳。