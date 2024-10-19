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頂大籲全額補助新增人事費　教育部：國立大學可用資金還有827億

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，將透過高教深耕計畫等措施提升大學教研能量與國際化。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於行政院今、明兩年連續調薪，讓需要自籌經費大學吃不消，希望教育部全額補助或調高補助比例。教育部表示，對各校人事費都採取部分補助，明年調薪3%後新增約14.83億元費用，政府仍維持75%補助比例，未來將透過高等教育深耕計畫第二期投入970億元經費及其他相關計畫，強化學術影響力，協助大學提升教研能量並邁向國際化。

由於行政院在今年、明年讓軍公教各加薪4%、3%，讓必須自籌25%經費、且要全額負擔非軍公教人員全額負擔的國立大學大喊吃不消，頂大自籌經費暴增數千萬到3億元不等。為避免大學競爭力與台灣高科技產業帶來負面影響，頂大呼籲教育部提高補助經費。

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對於各大學呼籲，教育部表示，國立大學資金來源包括政府補助收入及自籌收入，年度賸餘款均未繳庫，留存學校作為以後年度推動校務需要，故教育部歷年來對各校人事費（含本俸及學術研究加給）都採取部分補助，部分由學校賸餘款支應，經查截至112年底，各大學尚有可用資金餘額為827億元。

教育部指出，配合軍公教調薪3%所增用人事費用約14.83億元，其中政府補助11.2億元，學校自籌3.63億元，都是比照歷年調薪補助模式，考量整體學校現金狀況後，足以支應本次調薪所需經費，故各校補助比率約為75%，其餘25%則由學校歷年未繳庫賸餘款挹注。

至於大學擔心調薪影響整體競爭力或國際排名，教育部則表示，大學排名可當作學校辦學及持續提升教研水準參考，但不是大學辦學唯一之價值及目標。為強化學術影響力，教育部在高等教育深耕計畫第二期投入五年970億元，持續推動全校型計畫及特色領域研究中心計畫，協助大學提升國際學術影響力，並透過「大專校院學生雙語化學習計畫」、「促進國際生來台暨留台實施計畫」，建立國際化教學環境並延攬國外學生。

不過，一名頂大主管私下表示，表面上教育部在軍公教調薪3%所增用人事費用約14.83億元，但教育部卻沒看到，校方要全額負擔校聘、自聘等編制外員工，也就是非軍公教部份，教育部並未補助，畢竟不可能只有屬於軍公教人員調薪，非軍公教人員不調薪，而且這些人事費用是每一年都要支付，長期而言，對大學形成沉重負擔。

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