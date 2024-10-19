台大研究：周末賴床「降低70%↑失智症風險」！　外媒搶報導

▲台大研究指出，周末多賴床，能夠降低罹患失智症的風險。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

台灣大學一項最新研究發現，周末賴床多睡幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還有助於大幅減少罹患失智症的風險，降低幅度高達70%以上。而這項研究發表在國際期刊後，也引起外媒報導與討論。

根據英國《每日郵報》報導，台大醫院的研究團隊近期在國際期刊《睡眠與呼吸》上發表一項最新研究，其中指出，周末起床前按下「再睡5分鐘」的鬧鐘或是多賴床一下子，對大腦健康有潛在的保護作用。

研究團隊針對215名65歲以上的老年人進行為期2年的追縱調查，參與者必須每天記錄他們的睡眠狀況，並佩戴類似手錶的活動監測儀來記錄睡眠時間。

研究結果顯示，約有一半的參與者會利用周末時間來彌補平日沒睡飽的「睡眠債」，而這群人的認知功能退化風險比那些不在周末賴床的人低了74%。事實上，過去也有研究曾表明，在周末補眠有助於降低心臟病發作的風險、預防肥胖、減少憂鬱，甚至能延長壽命。

▲先前也有研究指出，賴床能夠降低心臟病發的機率。（示意圖／CFP）



報導也指出，英國目前約有90萬人罹患阿茲海默症或其他類型的失智症，隨著人口老化，2040年可能增長至150萬。醫生則建議，應維持規律的運動、健康飲食以及減少酒精攝取，才能有效預防失智症。此外，積極的社交生活、定期聽力檢查以及具有益智遊戲，也被認為是預防失智的方法。

儘管科學家尚未完全找出補眠能夠保護大腦免於失智的原理，但其中一個理論是，延長的睡眠時間能讓大腦有更多時間修復與休息，加強神經元之間的連結。

另一個可能性則是，充足的睡眠能減少體內的發炎現象，而這可能與失智症的發展有關。研究團隊在報告中指出，這是第一次針對老年人進行「補眠如何影響認知障礙」的研究，而結果顯示周末的補眠時間能夠有效降低罹患認知功能障礙的風險。