台大世界排名退步20名　校長認「論文被引用數下降」：推獎勵措施

▲陳文章表示，力拼2028年在QS排名上，80%學科進入前100名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊公布世界大學排名，台大比去年退步20名。台大校長陳文章今（19日）坦承，THE排名不易掌握，但在QS排名可再精進，由於台大論文被引用數確實下降，這將是未來努力目標，希望透過新的獎勵措施，2028年台大百歲校慶時，台大新增1個主領域進入QS前50名，至少8成學科進入前100名。

英國「THE」在本月初公布世界大學排名，台大第172名為全台最高，卻比去年退步20名。另在今年6月由英國高等教育調查中心（QS）公布的「2025世界大學排名」，台大排名第68名，較去年進步1名，也是台灣唯一進入百大的大學。

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台大今天舉行校務會議，陳文章進行校務會議報告時，針對近期公布大學排名進行說明。陳文章表示，雖然大學主要任務是培育人才，大學排名不是主要任務，但還是有值得參考與努力的地方。

陳文章拿出台大收集的統計資料，近十年QS世界排名上，台大呈現緩步成長，最近4年來則多在65至68名間；THE排名則有明顯起伏，近10年以2021年排名最佳，排名世界第97，2018年最差則來到198名，相差超過100名。

陳文章指出，從上述排名，顯示THE排名不易掌握，例如台大在2025年產學合作調查拿下滿分100分，但僅占分數的2%，而聲望部分，則由THE向全世界調查且分數占比高，但在這個比較主觀調查上，台大獲得票數少，也導致分數下降，而台大在QS世界排名比較穩定，所以校方也以QS為設定目標。

陳文章坦言，無論在QS或THE排名上，台大的論文被引用數都確實下降，也影響學校排名，所以台大近期將提出新的鼓勵方案與措施，鼓勵教師產出高品質的研究論文，需要加強重點領域的國際影響力，不能只聚焦美國、日本，而是更積極推動海外合作。

台大在QS2024的調查部分，已有6個學科排名進入前50、32個學科排名前100，五大領域進入前100名。陳文章表示，希望透過新的鼓勵方案與措施，希望在台大建校百年、也就是2028年時，台大在QS排名，新增1個主領域進入前50名，至少80%學科（44個）進入前100名，已經在100名內學科則繼續保持卓越，爭取更高的排名。