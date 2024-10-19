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獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

▲▼113年全國大專校院校長會議，潘文忠以「邁向韌性高教、培育前瞻人才」發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

▲今明兩年連續調薪，讓大學吃不消。圖為今年大學校長會議狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今、明兩年軍公教調薪4%、3%，讓必須自籌25%經費的國立大學大喊吃不消。包括台大、成大、清大、陽明交大、等頂大，自籌經費暴增近億元到3億元不等，以成大為例，今明兩年新增人事預算超過6億，其中約3億元需要自籌。頂大呼籲教育部提高補助經費，否則將影響大學競爭力與國際排名，也不利台灣高科技產業發展。

今年7月宣布明年軍公教調薪3%，加上今年調薪4%，連續兩年調薪讓軍公教人員笑開懷。但同屬調薪範圍的頂尖大學領導者，尤其是校長們卻高興不起來，因為教育部對於國立大學調薪，僅補助75%，而且屬於校聘、自聘等編制外員工，也就是非軍公教部份，教育部並未補助，校方需全額負擔，也讓大學面臨必須自籌龐大經費的壓力。

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以成大為例，今明兩年新增人事預算達6.5億元。根據成大統計，113年人事預算較112年增加4.6億元，增幅達到8.4%。其中軍公教人事費增加2.8億元，非軍公教人事費增加1.8億元；114年人事預算較113年增加1.9億元，軍公教人事費增加1億8千萬，增幅4.9%。

就算教育部今明兩年補助成大4.7（2.8+1.9）億元人事預算75%，但成大在非軍公教人事費與25%自籌經費，今明兩年共要自籌約3億元，而且往後每年都要負擔這些經費。

「當然會有負擔！」成大副校長李俊璋指出，成大的產學合作成果是全台第一，雖然新增經費可以從產學合作的費用中支應，但就會排擠原本要給教師的研究費用，同時影響教學設備的更新速度，影響大學的整體研發與教學能力，所以還是希望教育部在軍公教經費能全額補助。

陽明交大也面臨相同困境。根據統計，陽明交大113年人事預算較112年增加3.6億元（增幅8.2%），軍公教與非軍公教人事費各增加2億300萬（增幅7.9%）、1.5億元（增幅8.6%）。明年若再調薪3%，預估人事預算將再增加2億400萬，軍公教與非軍公教人事費各增加1.1億增幅、8700萬元。

陽明交大主秘蔡金吾坦承，光是今明兩年非軍公教人事費就要自籌近2億元，加上政府僅補助軍公教經費的75%，等於校方自籌經費要3億元左右，對學校是不小負擔，雖然沒造成嚴重的財政缺口，但仍會造成學校財務壓力，多少會排擠其他預算，盡量不要增加人力，校方會努力透過各種管道募款，「希望教育部多少幫一點」，否則也不利學校對外攬才。

▲▼陽明交大校門。（圖／陽明交大提供）

▲因為調薪，陽明交大今明兩年人事預算增加逾5.6億元。（圖／陽明交大提供）

清大副校長戴念華則表示，因為今明兩年軍公教調薪關係，清大2年需要自籌經費超過1億元，對校方來說是蠻大負擔，現在只能盡量鼓勵教師進行產學合作，爭取相關計畫經費，或者對外募款，若教育部不增加對學校補助比例，將會對學校競爭力產生負面影響，因為學校新增支出費用，將會影響原本要汰換的儀器進度，阻礙整體研究能量的提升，若大學的相關儀器落後業界太多，將無法培育台灣高科技產業需要的人才，影響台灣高科技甚鉅，希望政府能重視這個問題。

台大並未公布提供新增經費狀況，但台大表示，有關編制內的軍公教員工部分，政府有允諾補助調漲的75%費用，但對於編制外的校聘、自聘員工部分，的確會造成經費上的壓力，校方會持續和政府相關單位反映及溝通。

此外，根據中央大學統計，113年人事預算較112年增加約1億9500萬，增幅為7.7%，其中教育部補助9900餘萬元，中大則要負擔9600餘萬元。114年人事預算較113年增加約8600萬，增幅為3.1%。其中教育部補助3300萬元，中大需要負擔5300萬元。中大表示，在總經費資源不變下，調薪政策衍生人事費負擔，勢必排擠其他資源，校方將積極研擬相關開源節流措施，以維持學校穩健財務運作。

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