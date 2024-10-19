菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

▲原PO在台中的市場看到白蛋一斤25元。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期國內雞蛋嚴重生產過剩、蛋價崩盤，本周產地價跌至21.5元，創4年新低。就有網友貼出一張照片，市場攤販擺出蛋價看板，一般白蛋一斤25元，令他直呼是「歡樂蛋蛋」，打算「荷包蛋煎起來～」照片引發熱論，不少人也驚呼，「20年前的物價啊！太神辣！」

有網友在●【爆廢公社二館】●貼出照片，只見台中某市場有店家擺出今日蛋價價格板，一般白蛋25元一斤，令原PO驚呆「歡樂蛋蛋，只要25摳～」並在留言處笑呼「荷包蛋煎起來～」也強調這不是挖以前的照片，「不用懷疑，真的就是賣25摳。」

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看到照片後，一票人羨慕直呼，「龍潭這邊$31」、「我家這邊剛買還賣34！哪邊有25的！」「我們這邊大約29、30。」也有網友點頭，「昨天去市場真的20幾」、「台南早市蛋農開車賣的 還有24塊的…」、「我們這邊確實是1斤25，昨天才去買而已。」

其他人則紛紛留言熱論，「最近到我家隔壁蛋行買了100元雞蛋，沒想到整大袋。有問老闆，他跟我說蛋降價了」、「這是30年前的價錢了」、「這價錢好誇張，比我做生意進貨還便宜！」「早餐店加蛋還是要15元啊！」「我上次看到30還高興了一下」、「回到以前蛋價。」