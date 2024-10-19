　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喜宴菜名「小智我一直在等你」　答案上桌！5千人笑讚太歡樂

記者黃翊婷／綜合報導

有網友近日分享一份有趣的喜宴菜單，菜單上的13種品項包含「小智，我一直在這裡等你喔」、「誰跟你哆啦A夢，小叮噹啦」、「來去菜市仔誇歐郎呷水果」等等，其中小智這道菜吸引許多網友留言討論。有曾經吃過相同菜色的人解答，「小智，我一直在這裡等你喔」其實就是雞湯。

喜宴創意菜單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲喜宴菜單上的名稱非常有創意。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張喜宴菜單的照片，13種品項包含「船已經到公海了嗎」、「魔法少女小湯圓」、「這也算是一種仙人跳」、「魚！好大的魚」、「哇，好精緻啊海大富」、「小智，我一直在這裡等你喔」、「歡送的芙莉蓮」、「誰跟你哆啦A夢，小叮噹啦」、「來去菜市仔誇歐郎呷水果」等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於每道菜的名稱都十分有創意，文章一公開便吸引超過5000名網友按讚，大家紛紛留言表示很有趣，「感覺很好玩，根本不知道吃什麼哈哈哈」、「好歡樂啊」、「這菜單，看得我也想去吃一次了」、「歐郎呷水果後勁最強」；至於最多人討論的「小智，我一直在這裡等你喔」究竟是什麼菜，曾經吃過相同菜色的網友解答，其實就是雞湯。

還有網友綜合大家的見解，推測出這13道菜的答案，詳細如下：

1、海鮮冷盤
2、干貝魷魚圈
3、炸湯圓
4、清蒸螃蟹或紅蟳米糕
5、佛跳牆
6、清蒸魚
7、冬菇燴烏參
8、麻油雞佛（雞睪丸）
9、炸雞腿
10、烏骨雞湯
11、木耳蓮子湯
12、銅鑼燒
13、水果拼盤

ET快訊
獨／連2年調薪　經費「暴增3億元」吃不消
快訊／台中公寓2樓凌晨火警　1男不治
混血女大生赴日回台竟「右肺白一片」　1元凶併發壞死性肺炎
快訊／大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰跳下
快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下
美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳
客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕：想出去出不
連恩佩恩墜樓身亡　辣模女友沉默2天發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂大籲全額補助新增人事費　教育部：國立大學可用資金還有827億

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

12星座「一週運勢」來了！獅子小人纏身、金牛逆轉衰運

喜宴菜名「小智我一直在等你」　答案上桌！5千人笑讚太歡樂

當薪水小偷才合理！塞滿工時生產力降16.5%　焦慮導致加班79分鐘

客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕：想出去出不去

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

高麗菜1顆破百元　栽種量增首現紅燈警戒

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10／21查核」

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

頂大籲全額補助新增人事費　教育部：國立大學可用資金還有827億

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

12星座「一週運勢」來了！獅子小人纏身、金牛逆轉衰運

喜宴菜名「小智我一直在等你」　答案上桌！5千人笑讚太歡樂

當薪水小偷才合理！塞滿工時生產力降16.5%　焦慮導致加班79分鐘

客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕：想出去出不去

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

高麗菜1顆破百元　栽種量增首現紅燈警戒

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10／21查核」

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

20年送千頂「愛髮」給陸癌友　周大觀基金會赴京推廣「捐髮」理念

解鎖《黑白大廚》安東湯麵！交通、必點菜單、推薦吃法全攻略

頂大籲全額補助新增人事費　教育部：國立大學可用資金還有827億

北市捷運沿線6字頭！　盤點萬大線房價凹陷區

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

瑟七寫真月曆搶先曝光　獻出超狂長輩圖要你好看

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕

鋒面+東北季風雙影響「北台轉涼有雨」　下週秋颱共伴效應

ICU醫曝高鐵1類乘客變多　大票喊困擾

一堆礦泉水標示「麥飯石」！內行揭密功效

高麗菜1顆破百　栽種量增首亮紅燈

獨／酸嘉中抓遲到「因為怕我們」！台中二中道歉

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

國小不叫名只叫號？網：保護個資

能先買捷運單程票「隔天再用嗎」　規定曝光

更多熱門

相關新聞

二手商店驚見「祖先牌位」！網笑：買到撞到

二手商店驚見「祖先牌位」！網笑：買到撞到

西方和東方的文化差異往往造成有趣的事情發生，例如老外身上的中文字刺青，可能因為不熟悉語言而鬧出笑話！近日就有網友在社群分享，他在加拿大二手商店驚見刻有姓氏的「祖先牌位」，還被貼上6.99加幣（約新台幣164元）的標籤出售，讓不少鄉民看了全笑翻！

放話「李妍瑾一年內離婚請雞排」　他要請了

放話「李妍瑾一年內離婚請雞排」　他要請了

里長送母親節禮品　她見「領帶x3」傻了

里長送母親節禮品　她見「領帶x3」傻了

天降綠蛇　他拍掉遭咬「腫成砂鍋大」

天降綠蛇　他拍掉遭咬「腫成砂鍋大」

住10幾年！他常收手寫信求割愛　過來人秒懂

住10幾年！他常收手寫信求割愛　過來人秒懂

關鍵字：

爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

混血女大生赴日探親　回台竟「右肺白一片」

《超級夜總會》奪主持人獎原因曝光

更多

最夯影音

更多

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面