喜宴菜名「小智我一直在等你」　答案上桌！5千人笑讚太歡樂

記者黃翊婷／綜合報導

有網友近日分享一份有趣的喜宴菜單，菜單上的13種品項包含「小智，我一直在這裡等你喔」、「誰跟你哆啦A夢，小叮噹啦」、「來去菜市仔誇歐郎呷水果」等等，其中小智這道菜吸引許多網友留言討論。有曾經吃過相同菜色的人解答，「小智，我一直在這裡等你喔」其實就是雞湯。

▲喜宴菜單上的名稱非常有創意。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張喜宴菜單的照片，13種品項包含「船已經到公海了嗎」、「魔法少女小湯圓」、「這也算是一種仙人跳」、「魚！好大的魚」、「哇，好精緻啊海大富」、「小智，我一直在這裡等你喔」、「歡送的芙莉蓮」、「誰跟你哆啦A夢，小叮噹啦」、「來去菜市仔誇歐郎呷水果」等等。

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由於每道菜的名稱都十分有創意，文章一公開便吸引超過5000名網友按讚，大家紛紛留言表示很有趣，「感覺很好玩，根本不知道吃什麼哈哈哈」、「好歡樂啊」、「這菜單，看得我也想去吃一次了」、「歐郎呷水果後勁最強」；至於最多人討論的「小智，我一直在這裡等你喔」究竟是什麼菜，曾經吃過相同菜色的網友解答，其實就是雞湯。

還有網友綜合大家的見解，推測出這13道菜的答案，詳細如下：

1、海鮮冷盤

2、干貝魷魚圈

3、炸湯圓

4、清蒸螃蟹或紅蟳米糕

5、佛跳牆

6、清蒸魚

7、冬菇燴烏參

8、麻油雞佛（雞睪丸）

9、炸雞腿

10、烏骨雞湯

11、木耳蓮子湯

12、銅鑼燒

13、水果拼盤