韓媒爆三星將閃推折疊機特別版　價格曝光「破7萬」抗中國市場

記者蘇晟彥／綜合報導

三星下半年推出Galaxy Z Fold 6、Flip 6摺疊機後，據韓媒爆料，將在21日公開全新旗艦機「Galaxy Z Fold SE（Special Edition）」將會以更輕薄的狀況與中國摺疊機廠牌較勁，但韓媒也透露，此款機型價格將突破300萬韓元（台幣約7萬600元），但跟華為三摺機相比，仍然沒有到「頂天」的價格。

▼韓網爆料三星將推出旗艦摺疊機瘦身版，以此來對抗中國市場。



綜合韓網報導，三星將在21日公開、25日發布相關消息，已經有不少媒體收到相關邀請函，而這一款將會將Z Fold 6再度大瘦身，同時叫做 Galaxy Z Fold SE（Special Edition），機身展開厚度4.9mm、關上10.6mm，比現行版本的5.6mm／12.1mm再少上不少，而主螢幕尺寸預計為8英寸，外螢幕尺寸為6.5英寸。

但在價格上，韓網推測將會突破300萬韓元（約台幣7.06萬），價格將會登上三星歷史之最，此舉是為了要反擊也加速再推出摺疊機的中國市場，像是華為、OPPO等，但華為三折機價格約為10萬台幣，目前仍然為摺疊機之最，只可惜銷量不好，儘管上市後黃牛不斷抬價，但近期已經血崩，甚至有部分顏色根本沒人願意收。