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刺激雞蛋銷量！彰化縣營養午餐每周有蛋、超市設平價專區

▲彰化蛋農。（圖／民眾提供）

▲雞蛋價格崩盤。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台有一半的雞蛋來自彰化縣，產地價格崩盤，為此縣府緊急啟動5大措施因應，除了輔導蛋雞場進行產期調節外、建議營養午餐增加雞蛋料理、媒合烘焙業者直接跟產地購買，並在彰化在地的喜美超市設置平價雞蛋專區，將分區舉辦推廣活動，提供蛋塔限量免費品嚐，推廣國產優質蛋品，並請民眾多多使用彰化優質雞蛋。

縣長王惠美表示，彰化縣為雞蛋生產大縣，平均全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，縣內蛋雞場將近900多場、飼養約2,000多萬隻蛋雞，主要分布在芳苑、二林、大城及竹塘四鄉鎮，一年可生產供應全台各地約43億顆雞蛋，產量為全國第一。

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▲彰化蛋農。（圖／民眾提供）

近期受到國內雞蛋嚴重生產過剩、蛋價崩盤，本周產地價跌至21.5元，創4年新低，彰化蛋農嘆血本無歸，對此縣府啟動雞蛋產業上中下游因應措施，輔導蛋雞場進行產期調節、協調餐盒公會增加蛋類料理使用，媒合烘焙業者直接跟產地購買雞蛋，於喜美超市設置平價雞蛋，並於10/19彰化市、10/26永靖、10/27二林及田尾農會，提供蛋塔限量免費品嚐，推廣國產優質蛋品。

▲彰化蛋農。（圖／民眾提供）

農業處強調，消費者在採買雞蛋時，可認明貼有QR-code溯源標籤或溯源噴印的雞蛋，或是選購具有彰化優鮮、優良農產品（CAS）或產銷履歷（TAP）驗證的雞蛋產品，政府把關安全有保障。

▲彰化蛋農。（圖／民眾提供）

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