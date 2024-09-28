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經營NPO像談戀愛！台大醫粘曉菁傳授心法　助年輕人投入慈善

▲▼肝基會執行長、台大家醫部醫師粘曉菁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲肝基會執行長、台大家醫部醫師粘曉菁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「以前不知道什麼是NPO（非營利組織），甚至連NPO名字都會唸錯。」台大生物機電工程學系的李若綺分享，自己以前多以利益導向，參加活動也多想到是累積服務時數，在上了肝基會執行長、台大家醫部醫師粘曉菁的「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」通識課程後，深刻體認到慈善的意義。

為了深根年輕人的慈善種子，三年多前粘曉菁在台大開設「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」通識課程，以戀愛為切入點，教導學生從事NPO的初始動力就像談戀愛，從慈善出發，以善念培養自己的全方位能力，包括溝通力、領導力、經營與管理能力、專業技巧等，系統化剖析非營利組織的經營與管理心法。

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粘曉菁受訪表示，為了解決政府還做不到的問題，非營利組織要發揮極大力量，像是在談戀愛過程，從不知道茫茫大海，到一個喜歡的議題想解決的社會議題，雖然會遇到很多問題，一起產生共鳴來解決。

▲▼肝基會執行長、台大家醫部醫師粘曉菁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲肝基會執行長粘曉菁撰寫《慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術》，述說NPO實務經驗，新書發表會現場受到眾多人力挺。（圖／記者洪巧藍攝）

課程中號召社會上各行各業的傑出人士跟同學分享他們積累數十年的智慧與寶貴成功經驗，投入NPO的緣份以及善念助人故事。透過理論與實務的結合，將社會慈善事業與NPO實戰經驗以系統性科學化方式進行說明，讓學生得以全面了解NPO的起源、使命、發展、人力資源、財務規劃、行銷策略、募款方式、領導人角色、永續發展與創新轉型等，課程涵蓋了NPO各個層面，讓修課同學有不同感悟與人生啟發。

台大醫學系胡芳瑜說，身為醫學生，她想透過NPO第三方角色來填補醫療上的不完美，這門課讓自己看見醫師除了看病救人之外，參與社會服務、投入志業的不同可能性，課堂中感受到老師、智者、助教及基金會志工們滿滿的熱忱與愛，未來願意用自己能力點亮更多人。

粘曉菁分享，在台大開這門課，她自己感到相當欣慰，當年她踏入NPO組織時，台灣還沒有很多NPO，到現在將近10萬個組織，以前學生在小時候只會算數學、寫功課，現在多元教育開始翻轉學生的人格特質，很多人在國中、高中時就開始接觸NPO，到了大學，可以提早接受系統性的NPO經營管理，未來更可以用自己的力量與專業，來幫助社會，解決社會問題。

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