台大世界排行「退步20名」　校方：耕耘成果未能反映在國際聲望

▲「泰晤士高等教育」特刊公布世界大學排名，台大退步20名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今（9日）公布2025年世界大學排名。台大第172名仍是全台最高，卻比去年退步20名。台大指出，受到主觀聲望指標、生師比、國際化程度影響，導致台大在多項實質面指標均有進步，卻未能充分反映在國際聲望及排名，對各種大學排名都會接受，作為提升與進步參考，並採取積極措施持續追求進步。

THE今天公布2025年世界大學排名，共有115個國家地區的2092所大學院校入榜，英國牛津大學破排行榜紀錄，連續第9年蟬聯世界第一，2至5名依序為美國麻省理工學院（MIT）、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學。台灣則有47所大學入榜，較上一次增加2所，除台大退步20名，其他大學院校排名區間都和前一年持平。

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THE分析，與全球平均值相較，台灣的大學院校在「產業」（Industry）此項評量指標表現突出；在「研究品質」（Research Quality）、「教學」（Teaching）和「國際展望」（International Outlook）這3項指標表現，則有待提升。

台大表示，這次THE世界大學排名評比項目，台大在產學合作表現最為突出（排名第1，進步28名），其他細項產學合作收入（100分）、專利表現 （99.9分）等都幾乎滿分。在研究相關多項指標，如研究收入（得分100）、研究卓越性（92.4分）、研究網絡影響力（95分）等方面，也都獲得接近或超過90分高分。

綜觀今年度評比項目，台大指出，雖在多項實質面指標均有進步，卻受一直以來主觀聲望指標、生師比、國際化程度影響，這些進步或許尚未能充分反映在國際聲望及排名上，但對於各種大學排名，台大均會虛心地參考，作為提升與進步的參考，並採取積極措施持續追求進步。

台大表示，校方積極推動跨領域研究合作、國際研究合作，鼓勵老師深耕關鍵重大研究議題，發表質量均優的論文。另為增進國際交流，台大正研擬鼓勵學生多出國的「NTU beyond borders」計畫，預計每年補助400名大學生，利用寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及NGO見習、實習或創業，首批學生最快明年寒假就出發。

台大強調，各種排名的高低並不是大學最主要的任務，台大會善盡大學最重要的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才。我國在半導體與科技方面於全世界具有舉足輕重的成就與影響力，近年在防疫抗疫方面的表現與實力也是舉世矚目，這些都與我國在高教上多年來致力人才培育、耕耘科研所累積的成果息息相關，但未必能完全反映在世界大學排名上面。