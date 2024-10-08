台大團隊質疑氣象署預報失準　吳德榮重話批「理盲」

▲山陀兒颱風來襲，新北市多地出現暴雨造成嚴重淹水，金山老街災情慘重。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風襲台，新北市金山、萬里等多地出現淹水嚴重災情，甚至有一對夫妻不幸罹難，新北市府應變團隊之一的台灣大學氣候天氣災害研究中心，稱中央氣象署預報失準。氣象專家吳德榮今（8日）重話批評，山陀兒之後出現一些「理盲」的檢討，若把預報視為零誤差，輔助該縣市防災決策，令人擔憂。

台大氣候天氣災害研究中心上周六透過新北市政府發布新聞稿指出，氣象署自10月3日傍晚起至10月4日白天，針對北海岸降雨預報12小時累積雨量最大僅達70公釐。

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台大氣候天氣災害研究中心表示，依氣象署公布實際降雨量，金山區4日下午2時至5時的逐時雨量79.5公釐、90公釐、79公釐，加總3小時雨量達250公釐，已超過2017年6月2日在三芝區210公釐豪雨的致災性雨量，與先前的預報資料不符。

吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，山陀兒之後出現一些「理盲」的檢討，某防災協力單位怨氣象署定量降水預報失準。奇怪的是，難道不知以現今科技、對於豪雨等級以上定量降水預報（QPF）的能力，預兆得分（threat score）尚不及0.2。

吳德榮表示，若把該預報視為零誤差，去輔助該縣市作防災決策，實令人擔憂。」文章中並未指名道姓，但不免讓人聯想在反擊台大氣候天氣災害研究中心的說法。