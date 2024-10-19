堅持回歸！幻象獲救飛官謝沛勳成功復飛　一個月重返捍衛領空第一線

記者杜冠霖／台北報導

空軍編號2047幻象2000戰機日前發生失事意外，飛官謝沛勳上尉立即跳傘，落海近兩小時後獲救，險象環生。而事發後，謝沛勳堅持回歸飛行工作，經過謝積極訓練並接受相關鑑定後，不到一個月的時間，謝沛勳成功重返飛行崗位。謝坦言，事發當下一種無助感湧上心頭，但幸運的是沒有嚴重受傷，完成相關評估跟程序後，才能順利復飛，「一切都還是這麼熟悉，很高興能夠回到這個熟悉的崗位上。」

空軍司令部昨晚間發布「迎接挑戰，重返藍天」影片，謝沛勳談到事發當下的心情及後續接受復飛評估的心路歷程，他也談到復飛當天執行任務的片段。

謝沛勳回顧事發當下，從發生到跳傘大概一分鐘，能反應的時間非常短暫，彈射前就是「腦筋一片空白」，傘開到落海前，才有一種無助感湧上心頭的感覺。

謝沛勳感嘆，其實很幸運是從彈射跳傘到出來，沒有受到任何嚴重的受傷，幸運地仍然符合空勤體位，然後做相關心理衡鑑的輔導、心輔官的心輔約談，相關的學科還有模擬機的鑑定，一個多月來完成相關的程序之後，今天才能夠順利的復飛。

謝沛勳感謝教官和學長對他的很多支持，家人也尊重他的決定，繼續從事飛行工作，「一切都還是這麼熟悉，很高興能夠回到這個熟悉的崗位上。」

空軍在片末也穿插字幕指出，勇往前行、迎接挑戰，竭盡全力只為返回捍衛領空的第一線，「謝謝你讓國人看到中華民國飛行員的堅韌意志，歡迎回來，繼續守護民主藍天。」